Fotbalisté Vrchoviny odehráli oba úvodní zápas sezony před vlastními fanoušky, v nichž shodně remizovali. Nyní je čeká první venkovní duel sezony. „Jedeme do Frýdku v očekávání. Věřím, že bychom na půdě soupeře mohli být směrem dopředu uvolněnější. Chceme bodovat,“ prozradil asistent trenéra Nového Města Petr Follprecht.

Právě zakončení potřebují jeho ovečky vyladit. Za sto osmdesát minut zatím skórovali jen jednou. „V létě odešlo pět beků, proto jsme se více zaměřovali na naši defenzivu. Ta docela funguje, proto už se teď chceme více věnovat ofenzivní části,“ neskrýval.

K sobotnímu zápasu by měla Vrchovina odcestovat takřka kompletní. „Chybět bude záložník Vacek, jinak bychom měli být komplet. Chceme hrát agilněji dopředu, protože na výhru určitě jeden gól stačit nebude. V sestavě možná uděláme dvě nebo tři změny,“ nastínil Follprecht.

Fotbalisté Velkého Meziříčí hrají zápas třetího kola v neděli, ale již od 10.15. A to až ve vzdálené Ostravě. „V tom by ale neměl být žádný problém. K zápasu pojedeme v půl sedmé ráno, což není pro kluky, kteří normálně chodí do práce, nic zvláštního,“ poznamenal kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Jeho tým jede po dvou úvodních porážkách na půdu rezervy ligového mančaftu jako outsider. „Kdyby se nám podařilo získat bod, bylo by to pro nás jako výhra. Na druhou stranu zde ale nemáme, na rozdíl od zápasů proti Uherskému Brodu a Blanko, prakticky co ztratit. Můžeme jen překvapit,“ upozornil trenér Velmezu.

Starosti mu ale dělají absence zkušených hráčů. „Mucha dostal za vyloučení trest na tři zápasy, chybět bude také Bouček. Otazník visí nad startem Dolejše, jenž má problémy s uchem. K dispozici asi nebude ani Smejkal, kterému nebylo v posledních dnech dobře, proto čeká na výsledky odběr krve. Těch absencí je moc,“ postýskl si Šimáček.

MSFL - 3. KOLO

SOBOTA: Znojmo – Vítkovice (10.15), Hranice – Slovácko B, Frýdlant – Kroměříž, Blansko – Kvítkovice, Hodonín – Rosice, Uherský Brod – Zlín B, Frýdek-Místek – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (vše 16.30).

NEDĚLE: Uničov – Hlučín, Ostrava B – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (oba 10.15).