Úvod zápasu vyšel Otrokovicím. Jejich výšková převaha slavila úspěch už po čtyřech minutách hry, po sérii standardek dorazil míč do branky Nového Města Kiška.

Poté ale převzal iniciativu celek z Vysočiny. „Lob Duby ještě brankou neskončil, ale po kombinaci se Švandou zařídil vyrovnání křížnou střelou Hekerle,“ popisoval kouč Nového Města Richard Zeman.

Jeho svěřenci byli lepším celkem také v dalším průběhu zápasu. „Byli jsme fotbalovějším mužstvem. A to i poté, co jsme po zbytečném vyloučení Víchy, který hasil své zaváhání, museli jít zkraje druhé půle do deseti,“ těšilo jej.

Jenže příležitosti Duby ani Švandy brankou neskončily. A přišel trest. Dvacet minut před koncem si na rohový kop naskočil Markovič a Viktoria znovu vedla.

To hosty zlomilo a ve zbytku zápasu ještě dvakrát inkasovali. „Je to pro nás krutý výsledek. Náš výkon ovšem, navíc při těch problémech se sestavou, měl charakter. Hráči i v deseti předvedli heroický výkon, bohužel bez bodového efektu. Zápas rozhodly standardní situace,“ hodnotil Zeman.

OTROKOVICE - NOVÉ MĚSTO 4:1

Góly: 4. Kiška, 71. Markovič, 77. a 81. Vychodil - 22. Hekerle. Rozhodčí: Dudek. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (56. Vícha). Diváci: 124. Poločas: 1:1. Nové Město na Moravě: Šmída – Bača, Hekerle (82. Feik), Vícha, Smetana – Skalník (77. Chloupek), Michal, Šteffl, Švanda (86. Veselý) – Tulajdan, Duba (82. Holman).