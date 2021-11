Po nepříznivé sérii tří porážek v řadě bez vstřelené branky vtrhl celek z Vysočiny do sobotního dopoledního zápasu jako velká voda.

Po pár minutách hry Puža poslal balon Dolejšovi, ten se prosadil individuálním průnikem, následně dal míč do kapsy na zadní tyč, kde už měl volný Plichta jednoduchou práci – 1:0.

Hráči zlínské juniorky byli pod neustálým tlakem, přesto si v první půli vypracovali dvě nebezpečné standardky z těsné blízkosti pokutového území domácích. Ani z jedné z nich ovšem nedokázali zahrozit.

A tak krátce před uplynutím půlhodiny hry opět udeřilo na druhé straně. Dolejš rozehrál přímý kop na hranici velkého čtverce, odkud Demeter propálil vše, co mu stálo v cestě – 2:0. „Takové góly mužstvu pokaždé nesmírně pomohou. Dodalo nám to klid do dalšího průběhu,“ lebedil si trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Sedm minut před půlí mohl být ještě spokojenější. Puža vybojoval balon, poslal jej Boučkovi, jehož ne úplně podařený centr skončil u obránců Zlína. Ti jej ovšem doslova namazali na nohu Dolejše, který v poklidu zamířil k levé tyči – 3:0.

„O poločasové přestávce jsem klukům zdůrazňoval, abychom hráli pořád stejně a nic nepodcenili,“ popsal trenér Velmezu.

Pokud hosté ještě pomýšleli na zdramatizování zápasu, pár minut po pauze bylo definitivně hotovo. Demeter zahrával rohový kop, který, možná i s drobným přispěním hostujících hráčů, skončil v brance – 4:0.

Domácí celek si ve zbytku zápasu pohodlný náskok kontroloval, béčko Zlína se dostalo do jediné vážnější příležitosti. Sólový nájezd ovšem zlikvidoval pohotovým zákrokem gólman Kolář.

A tak si opět otevřeli střelnici velkomeziříčští fotbalisté. Pátou branku přidal Plichta a v závěrečné desetiminutovce dotvořil skóre na konečných 7:0 svojí třetí a čtvrtou přesnou trefou v utkání produktivní Demeter.

Střelecké procitnutí celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice přišlo v pravý čas. „Kluci zaslouží velkou pochvalu. Nejde ani tak o výši konečného výsledku, ale spíše o přístup, s jakým odehráli celých devadesát minut,“ vysekl svým ovečkám poklonu Šimáček.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ZLÍN B 7:0

Góly: 7. a 69. Plichta, 26., 54., 84. a 87. Demeter (čtvrtý z PK), 38. Dolejš. Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 1:1. Diváci: 110. Poločas: 3:0. Velké Meziříčí: Kolář – Puža (82. Marek Malata), Komínek, Mucha, Nedvěd (82. Karmazín) - Dolejš, Urbánek, Demeter, Bouček (62. Šuta) – Plichta (72. Vošmera), Mirek Malata (82. Vašíček).