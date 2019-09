Olomouc - V 6. kole Moravskoslezské fotbalové ligy podlehli hráči Nového Města rezervě provoligové Sigmy Olomouc.

OLOMOUC B - NOVÉ MĚSTO 1:0

Vstup do utkání na půdě favorita fotbalistům Nového Města vyšel, jenže co to bylo platné, když z první vážnější situace před vlastní brankou inkasovali. Ve 12. minutě se Chytil šikovně uvolnil, našel volného Galuse, který v samostatném nájezdu udělal blafák Maňákovi a otevřel skóre zápasu – 1:0. O pět minut později Duba vyjel od levé lajny, narazil si balon s Matulou a zakončoval sám před gólmanem na zadní tyč, ale Mandous vytáhl výborný zákrok. Pět minut před půlí se domácí pěknou kombinací dostávali do šance, ale Smetana výborným zákrokem akci přerušil. Ve druhé půli byla k vidění vyrovnaná partie, postupem času si hosté vypracovali převahu. V 70. minutě nebezpečně střílel z voleje Batelka, ale gólman Olomouce jeho střelu chytil. Deset minut před koncem zakončoval Chloupek z těžkého úhlu, Mandous byl však opět na místě.