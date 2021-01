Už se z toho stal pomyslný folklór, na který se zřejmě všichni zvykli. Bohužel. Sotva se amatérským fotbalovým klubům otevře možnost tréninku, pokaždé je během chvíle umrtví opětovně vyhlášený nouzový stav.

Takto se z posledního bodového zisku v roce 2020 radovali třetiligoví fotbalisté Nového Města na Moravě, když doma v říjnu po senzačním obratu v závěru zápasu zdolali rezervu Baníku Ostrava 3:2. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ten současný platí jistojistě do desátého ledna, zřejmě ale až do dvaadvacátého. Přičemž není vyloučeno, že zákaz sportování ve skupinkách se nepřenese také do druhého měsíce v roce.