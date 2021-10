Krátce po pauze bylo s celkem z Vysočiny ještě hůř. Komínek fauloval ve velkém vápně, pískala se tak penalta, navíc stoper domácích musel po druhé žluté kartě předčasně pod sprchy. „Penalta ano, ale to vyloučení bylo hodně přísné. Rozhodčí mohl být citlivější,“ domníval se.

Čím to bylo způsobené si ovšem nedokázal vysvětlit. „Těžko říci, ale určitě soupeřem. Zatímco proti Kroměříži jsme měli dostatek prostoru, hráči Hlučína nás neustále dostupovali. V tomto srovnání vyzněli jako mnohem kvalitnější mančaft. K tomu jsme od první minuty ztráceli lehké balony a návraty dozadu nás stály spoustu sil,“ popisoval.

V průběhu sobotního zápasu ovšem příliš důvodů ke smíchu neměl. Už po první půli Velmez prohrával 0:1. „Chtěli jsme hrát aktivně a navázat na předchozí zápas v Kroměříži, který nám herně sedl. Bohužel se nám to ovšem příliš nepodařilo,“ mračil se osmadvacetiletý univerzál.

Tady už se o náhodě či souhře okolností nedá hovořit. Velkému Meziříčí se v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy v domácím prostředí příliš nedaří. Potvrdila to sobotní prohra 0:4 s Hlučínem.

