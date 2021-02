Už druhou sezonu působí v kádru třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí gólman Marek Kolář. Čtyřiadvacetiletý strážce svatyně se ale ještě nevzdal myšlenky na profesionální fotbal. „Snad se mi to v budoucnu povede,“ sdělil pro klubový web Marek Kolář.

Současnou nepříznivou situaci bere gólman stabilního účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy jako realitu. „Je to fakt, který je daný a my ho nezměníme. Nemá cenu se litovat,“ potvrdil.

Má k tomu své důvody. „Individuální trénink mi nedělá problém. Snažím se tudíž maximálně trénovat, abych byl na případný restart soutěže co nejlépe připravený,“ pousmál se.

Odchovanec Jihlavy by se rád vrátil do profesionálního fotbalu. „Tyto ambice rozhodně mám, snad se mi to v budoucnu povede. Už teď v zimě byly určité náznaky, že by to mohlo vyjít,“ zmínil.

Právě díky dobrým výkonům v dresu mládežnických výběrů FC Vysočina se Kolář dostal do reprezentačního výběru U-18. „Stát na hřišti v národním dresu a slyšet naší hymnu, to je pro mě dodnes největší zážitek mé kariéry,“ zavzpomínal.

Oficiální starty si připsal v utkáních proti Irsku, Ukrajině a Slovensku. „Podařilo se nám ale porazit pouze Irsko. Zbylé dva zápasy jsme prohráli 0:1, takže to určitě mohlo být lepší,“ připustil.

Ačkoliv by už nejraději opět vyběhl na zelený pažit, není v otázce dohrání tohoto ročníku MSFL optimistou. „Vzhledem k situaci, jaká v celé republice stále panuje, jsem hodně skeptický. Bude skvělé, pokud se vůbec začne hrát a sezóna se dokončí. Upřímně se ovšem obávám spíše opaku,“ řekl.

Ten je se svými bývalými spoluhráči z Jihlavy stále v kontaktu. „Od Jihlavy jsem se neodřízl, často zde trénuji a pořád zde mám spoustu známých a kamarádů, s nimiž jsem často v kontaktu,“ doplnil Kolář.