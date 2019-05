Hodonín, Nové Město na Moravě - Ve 23. kole Moravskoslezské fotbalové ligy čekal na hráče Nového Města na Moravě důležitý záchranářský duel na stadionu Hodonína. Po půli to s hosty nevypadalo dobře, jenže ve druhém dějství dokázala družina trenéra Richarda Zemana smazat dvoubrankové manko. Inkasovaný gól v závěru však veškeré plány na bodový zisk odsunul do nedohledna.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

HODONÍN - NOVÉ MĚSTO 3:2

Do veledůležitého záchranářského souboje vstoupili hráči Nového Města nadějně, první šanci utkání měl už po pěti minutách na kopačce Duba, jeho střelu ale stoper domácích zablokoval. V 7. minutě však obrana hostů špatně odvrátila centrovaný míč a Pospíšil pumelicí z dobrých pětadvaceti metrů otevřel skóre zápasu – 1:0. V dalším průběhu první půle měla Vrchovina dvě dobré příležitosti po individuálních akcích Matulky, jenže Kamil Skalník nejdříve slabě hlavičkoval, ve druhém případě ten samý hráč jen nastřelil spoluhráče Švandu. Ve druhé minutě nastavení první půle pak po rychlé brejkové situaci zvýšil Bohun na 2:0. Do druhé půle hosté nastoupili se změnou v rozestavení, což se po hodině hry projevilo. V 63. minutě Matulka vysunul Kamila Skalníka, ten poslal míč na Dubu, který hokejovým blafákem snížil. O čtyři minuty později poslal střídající Michal Skalník balon na Matulku a ten střelou na zadní tyč vyrovnal – 2:2. Hráče Hodonína to však jakoby probudilo a dvanáct minut před koncem se jim podařilo utkání rozhodnout, z bezprostřední blízkosti se prosadil Opina. V závěru sice přišel tlak fotbalistů Nového Města, ale pořádnou šanci si nevytvořili.