Před posledním podzimním zápasem proti Blansku převzal na památku dres, následně se podílel na výhře nad favoritem a uzavřel jednu velkou kapitolu. Jeden z lídru kabiny novoměstských fotbalistů Kamil Skalník se ve třiceti letech rozhodl skončit.

Kamil Skalník (v zeleném). | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Nebylo to nic neplánovaného. V podstatě jsem to v klubu oznámil s předstihem už v létě,“ říká novoměstský patriot, který si jen v žákovských letech odskočil na zkušenou do Jihlavy.