„Domácí si za celý zápas nevytvořili jedinou pořádnou příležitost, vůbec k ničemu jsme je nepustili. Obrovsky si cením toho, že kluci dodrželi všechny taktické pokyny, v obranné činnosti jsme neudělali jedinou vážnější chybu. Navíc jsme směrem dopředu byli nesmírně efektivní,“ zářil po utkání kouč Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

Vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu sezony se celku z Vysočiny nedařilo podle očekávání, jsou tři body za výhru 1:0 na půdě prvního celku obrovským úspěchem pro celý mančaft.

„Je to povzbuzení před těžkým domácím duelem proti Rosicím, kde chceme vítězství z Olomouce potvrdit. V situaci, kdy si příliš nesmíme dovolit rozdávat body, potřebujeme navázat na poslední dva dobré výkony,“ vysvětloval Smejkal, jehož těší i to, že tři body po týdnu opět obstaral skórující útočník Pavel Simr.

„Varianta se Simrem na hrotu a Plichtou jen těsně pod ním se v posledních dvou utkáních osvědčila. Měl jsem ji nachystanou už od počátku sezony, ale v jednom přípravném utkání se nám to neosvědčilo, to samé se pak opakovalo i proti Blansku, kde Pavlovi Simrovi na hrotu chyběl pohyb bez balonu,“ přiznal kouč Velmezu a dodává:

„Nyní si to ale sedlo, jsem za to rád, protože vždycky bylo mým snem hrát na dva útočníky. Proto mě fakt, že to přineslo ze dvou těžkých duelů šest bodů, samozřejmě moc a moc těší.“

Spokojenost hlásili také z tábora novoměstské Vrchoviny. Ta se ve Znojmě představila už v pátek a v utkání dvou rozdílných poločasů hrála nerozhodně 0:0.

„První poločas jsme byli lepší a měli častěji míč na svých kopačkách,“ řekl trenér Vrchoviny Richard Zeman, který mohl litovat nevyužitých šancí Svobody a Víchy.

Po změně stran už ale měli více ze hry hráči Znojma. Ti měli i více šancí, ale Nové Město podržel gólman Šmída.

„Náš brankář si přenesl formu z předchozích zápasů a domácí tam několikrát vychytal. Šance jsme ve druhé půli sice měli i my, ale musím uznat, že Znojmo bylo nebezpečnější,“ přiznal Zeman.

Se ziskem bodu ze stadionu klubu, který ještě na jaře působil ve druhé lize, byl proto spokojený.

„Je to spravedlivá remíza, možná jsme o trochu spokojenější než domácí,“ dodal lodivod Nového Města.