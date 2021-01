Nebýt nouzového stavu, začínali by tento pátek s přípravou na jarní část Moravskoslezské fotbalové ligy. Takhle začnou hráči Velkého Meziříčí individuální formou. „Ta situace je pro všechny stejná, musíme se s ní nějak popasovat,“ vysvětloval trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Přesto věří, že dojde co nejdříve ke změně. „Uvidíme, zda se podaří vyjednat nějakou výjimku pro sport. Upřímně ale musím přiznat, že tomu příliš nevěřím,“ přiznal.

Oproti předešlým létům bude letos zimní příprava o dost kratší. Jarní část by totiž měla začít už předposlední únorový víkend. „Prakticky celý leden bychom se věnovali hlavně fyzické části, herní stránka přijde na řadu až v únoru,“ popisoval.

Pokud se ani po neděli na nouzovém stavu nic nezmění, budou muset jeho svěřenci nejen úvodní tréninkovou jednotku absolvovat individuálním výběhem. „Pokud by se desátého ledna přešlo do čtvrtého stupně, snad bychom mohli od pondělí opět začít trénovat ve skupinkách po šesti hráčích. Naběhli bychom tak na stejný systém jako na začátku prosince,“ sdělil.

Jinak ale nepropadá skepsi. „Je to sice nejistota, ale ta situace je pro všechny stejná, musíme se s ní nějak popasovat. Věřím, že než budou povoleny přípravné zápasy, budeme moci začít trénovat. Utkání budou zcela jistě bez diváků, věřím ale, že se budou moci hrát. Jakékoliv plánování je v dnešní době složité, člověk musí být připravený na více variant,“ zdůraznil.

To se projevilo právě při sestavování přípravných duelů, které na fotbalisty Velkého Meziříčí v průběhu ledna a února čekají. „Měl jsem v plánu pět utkání, ale pokud by se začátek společného trénování posunul, asi bychom sehráli o jeden méně. Ale budu mít snahu domluvit zápas, který by nám vypadl, na jiný termín uprostřed týdne,“ naznačil kouč Velmezu, jehož ovečky se postupně měly utkat s béčkem Zbrojovky, Líšní, Chrudimí, Jihlavou a Žďárem.

První změny už nastaly. „Proti druholigové Líšni hrát nebudeme, protože oni na tento termín dostali nabídku zápasu s prvoligovým mančaftem ze Slovenska. Ale nabídli nám, že bychom se po tomto utkání mohli utkat s jejich béčkem, doplněným o hráče širšího kádru áčka,“ komentoval.

Také původně plánovaná generálka proti diviznímu Žďáru se hrát nebude. „Když jsem ji plánoval, netušil jsem, že jedenadvacátého února už budeme hrát první jarní duel. Zápas se Žďárem tak sehraje naše rezerva, doplněná o hráče z širšího kádru áčka. Na nás bude čekat mistrovský duel proti Frýdku-Místku,“ připustil.

Z podzimního kádru žádný hráč neodešel. „Momentálně změny v kádru nejsou. Máme rozjednaná některá jména, dojednat by se měla v průběhu nadcházejícího týdne. V tuto chvíli k tomu ale žádné další informace sdělit nemohu,“ neprozradil žádné jméno Jan Šimáček.