„Bude to masakr“. I taková prohlášení tu a tam padají směrem k tomu, jak bude, resp. může vypadat letošní jarní část v amatérských fotbalových soutěžích v Česku.

Důvod? Soutěže se jistojistě kompletně nedohrají. K určení konečného pořadí ovšem stačí odehrát „pouze“ jedno kolo nad padesátiprocentní porci zápasů. A to tím pádem nebude mnoho.

V případě Moravskoslezské fotbalové ligy to znamená sedm kol. „Po setkání klubů MSFL z minulého týdne jsem se okamžitě díval na los, protože od sestupových pozic nejsme daleko,“ přiznal trenér fotbalistů Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

A co zjistil? „Dobře polovina tabulky je v záchranářských bojích namočená. Možná s výjimkou posledního béčka Jihlavy to ale má každý klub ve svých rukou. Bude to hodně kdo z koho, protože prakticky v každém kole budou dva až tři vzájemné zápasy „namočených“ mančaftů. Rozhodne to, jak bude kdo nachystaný a komu který soupeř sedne,“ naznačil.

Současně připomněl, že názory třetiligových klubů směrem k dohrání ročníku se hodně různily. „Dva až tři byly proti dohrávání, hodně z nich je na vážkách, ty z vršku tabulky převážně chtějí hrát. Nakonec jsme se ale shodli, že uděláme všechno pro to, aby se alespoň těch sedm kol odehrálo,“ sdělil.

Současně si ovšem uvědomuje, jak specifické podmínky na jeho ovečky čekají. „S klasickým průběhem sezony to nebude mít nic společného. Bude to v podstatě takové play-off, kdo z koho,“ vysvětlil Šimáček a ještě dodal. „Hráli bychom čtyřikrát doma a třikrát venku, ale los nemáme zrovna jednoduchý. V každém případě ale vše máme ve vlastních rukou.“

Jací soupeři by tedy na celek z města pod nejvyšším dálničním mostem čekaly? „Na domácí půdě narazíme na těžké soupeře. Dvakrát se utkáme s ligovými juniorkami, o jejichž kvalitě se nemusíme bavit. Frýdek-Místek a Uničov se pro změnu pohybují ve špičce tabulky, navíc venku mají snad ještě lepší výsledky než doma,“ povšiml si.

Ani zápasy na hřištích soupeřů nebudou jednoduché. „V Otrokovicích je hodně specifické prostředí. Znojmo je tři body pod námi, takže je v akutním ohrožení sestupem. Pokud jde o Kroměříž, u ní je to s otazníkem, o co ještě bude hrát,“ spekuloval.

Kolik tedy bodů budou muset jeho svěřenci podle kouče Velkého Meziříčí k dosavadním třinácti ještě přidat? „Podle mých propočtů nějakých devět či deset. Záležet bude samozřejmě také na vývoji ve druhé lize a situaci klubů z Moravy. Tak jako každým rokem, i tentokrát určitě dojde na překvapivé a nečekané výsledky. Hlavně v utkáních celků, kterým již o nic nepůjde. Proto se nesmíme ohlížet na jiné a sbírat body hned od začátku,“ zdůraznil Šimáček.