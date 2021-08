Změny na lavičce, ale také v kádru. Taková je situace fotbalistů Nového Města na Moravě na prahu jejich další sezony v Moravskoslezské fotbalové lize. „Musíme udělat všechno pro to, abychom třetí ligu udrželi,“ prozradil v předsezónním rozhovoru pro Deník kouč Vrchoviny Pavel Procházka.

S čím půjdete do své premiérové sezony na lavičce Vrchoviny?

Vyhlašovat, že chceme hrát dobrý fotbal s tím, že budeme dávat hodně gólů je hezké, ale uvidí se, jakou kvalitu v soutěži budeme mít. V každém případě ovšem platí, že se chceme prezentovat tak, aby se na naši hru dalo dívat.

Jak to vypadá s kádrem? Přivedli jste několik talentovaných mladíků, ale někteří hráči prý vypadnou?

Utrpíme poměrně velké zásahy. Odchody Švandy s Tulajdanem a zranění Batelky se Štefflem jsou velkými zásahy do sestavy. U všech se jedná o kvalitní hráče, kteří patřili do základní sestavy.

U obou zraněných hráčů to vypadá na delší rekonvalescenci?

Bohužel ano. U Batelky ani lékaři nevědí, kde je příčina jeho problémů. Šteffl si přetrhl křížový vaz, proto budeme šťastní, pokud nastoupí alespoň na jaře.

Jak tyto ztráty zacelíte?

Vzadu se nám to snad podařilo. Černý s Trojánkem, kteří dorazili, by měli zacelit mezery v našich defenzivních řadách. V sezoně určitě dostanou dostatek šancí. V ofenzivě se pro změnu nadějně jeví Holman, který dosud moc nehrával. Na místě podhrota by mohl zastoupit Šteffla.

Poohlížíte se ještě po dalších případných posilách?

Určitě ano. Buď na úplný hrot nebo na kraj zálohy by se mi již hotový hráč líbil. Ale záležet bude v první řadě na finančních možnostech klubu.

Ofenziva Vrchoviny v posledních třech letech stála a padala s útočníkem Tomášem Dubou. Především jeho góly „dělaly“ výsledky. Není to rizikem?

V první řadě bych chtěl říci, že s Tomášem jsem velice spokojený. Jeho přístup i fotbalová kvalita jsou zárukou jistoty. Znám ho už z juniorky Jihlavy, kde jsem jej vedl, vím, že má svůj charakter. Chci ale, aby góly dávali i jiní hráči. Třeba ve standardkách můžeme být úspěšní, máme v týmu solidní hlavičkáře. Celkem dobře vypadá v zakončení také Holman.

Jakou hrou se chcete novoměstskému fanouškovi prezentovat?

Prioritně záleží především na výsledcích, to je fakt. Musíme udělat všechno pro to, abychom třetí ligu v Novém Městě zachovali. To je náš hlavní cíl. Samozřejmě nechceme míče jen nakopávat, chci po hráčích, aby hráli konstruktivně, snažili se kombinovat. Na druhé straně ale záleží i na tom, co skutečně zvládneme, stejně jako co nám soupeři dovolí.

Letos jste se rozhodli nepřihlásit do českého poháru. Jaké byly důvody?

Ve třetí lize nás na podzim čeká sedmnáct utkání. Náš kádr není tak široký, abychom mohli hráče protočit. Proto jsme se raději rozhodli, že do MOL cupu letos nepůjdeme.

Je o vás známo, že máte třetí ligu dobře zmapovanou. Změní se nějak oproti předchozím ročníkům?

Myslím si, že se toho v jednotlivých klubech MSFL asi příliš nezměnilo. Naše soupeře celkem znám, ale zároveň neříkám, že mě něco nemůže překvapit. Nějaké velké změny ovšem neočekávám.

Začínáte dvakrát venku, což je v rozporu s předešlými sezonami, kdy Nové Město začínalo dvakrát doma. Byl v tom úmysl?

Přiznávám, že jsme si něco podobného nepřáli. Měli jsme vyjednané jiné číslo, ale na losovacím aktivu to dopadlo jinak. Není to nic fatálního musíme se s tím vypořádat.

Určitě ale budete souhlasit, že úvodní dvě kola na půdě rezervy Zlína a poté Hlučína nebudou jednoduchá?

To stoprocentně ne. Zažádali jsme o výměnu pořadatelství prvního kola, ale Zlín na ní nepřistoupil. Hrát musíme stejně se všemi soupeři, o to ani nejde. Ale pro jarní kola je to pro nás nepříznivé, protože tak druhou polovinu začneme na umělé trávě, tedy v exilu.

Jaké jsou tedy ambice Vrchoviny do její čtvrté ligové sezony?

Buďme opatrní, protože ty odchody nás citelně poznamenaly. Chceme stát nohama pevně na zemi. Když se zachráníme, bude vše v pořádku. Jakýkoliv lepší výsledek a posun v tabulce směrem nahoru, pro nás bude jen do plusu, tak to prostě je.