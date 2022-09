Cesta k vítězství ovšem nebyla pro celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice jednoduchá. Už po čtvrthodině totiž šel Uničov do vedení. „Za ruku našeho hráče ve zdi při přímém kopu nařídil sudí penaltu. Tu sice gólman Dubec vystihl, jenže Krč z dorážky otevřel skóre,“ popisoval trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Ještě do poločasové přestávky se ale jeho svěřencům povedlo vyrovnat. „Přišlo mi, že Uničov vyrovnání ukolébalo a trošku jeho hráči spoléhali, že zápas v poklidu dohrají,“ všiml si.

Vyrovnávací trefu zařídil Mirek Malata. „Velkou zásluhu na ní měl Tonda Plichta, který nevypustil náběh na dlouhý balon za obranu. Ve skluzu jej poslal před branku Uničova, kde se Malata dokázal prosadit,“ pochválil Šimáček oba útočníky.

Po změně stran pak zařídil vítěznou trefu záložník Franěk. „Povedl se nám rychlý brejk, kdy se hostům nechtělo moc vracet. Malata udržel těžký míč na polovině hřiště, posunul jej na Dolejše a zakončující Franěk byl pak odměněný vítěznou trefou za to, že absolvoval sprint přes celé hřiště,“ ocenil kouč Velkého Meziříčí.

Dvě výhry během tří dnů posunuly jeho mančaft z posledního místa až skoro do středu tabulky. „Na nějakou chvíli jsme se dostali z nejhoršího. Nebudeme si nic nalhávat, úvodní tři kola, to byla z naší strany hrůza. Proti Frýdlantu byla povinnost naplno bodovat, tři body s Uničovem mají velkou cenu,“ usmíval se Šimáček.

Méně štěstí měli ve středu fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti na stadionu Hlučína brzy prohrávali 0:2. „Udělali jsme dvě individuální chyby, které domácí okamžitě potrestali,“ mrzelo trenéra Vrchoviny Lukáše Michala.

Ještě do pauzy se ovšem jeho ovečky vrátily do hry. „Nečas zahrál dobře standardku, po níž balon dokázal do branky procpat Vacek. To nás do druhé půle nakoplo,“ naznačil.

Svoji zvýšenou aktivitu pak celek z Vysočiny přetavil dvacet minut před koncem vy vyrovnávací trefu. „Duba napřáhl z dobrých třiceti metrů a krásnou ranou vymetl šibenici svatyně Hlučína,“ popsal kouč Vrchoviny parádní moment.

Šance na totální obrat pak ale hosté nevyužili. „Mohli jsme zápas několikrát otočit, ale nevyřešili jsme ty situace dobře. To nás mrzelo, protože v závěru jsme nezachytili brejk po naší levé straně, po němž Hlučín vstřelil vítězný gól,“ mračil se.

Svůj mančaft ale za výkon ocenil. „Odehráli jsme dobrý zápas, kluky musím pochválit. Myslím, že tentokrát nevyhrálo lepší mužstvo. Pro nás to byl smolný zápas, i bod by asi domácí brali,“ dodal Michal.

MSFL - 17. kolo

Hodonín – Slovácko B 1:2 (22. Dressler – 15. Koryčan, 54. Juroška), Znojmo – Frýdlant 0:2 (6. Velička, 56. Stýskala), Vítkovice – Ostrava B odloženo na 28. září, Rosice – Blansko 3:0 (58. Praks, 64. Kulík, 68. z pen. Drbal), Kroměříž – ČSK Uherský Brod 3:2 (9. Machálek, 14. Surynek, 45. Cupák – 16. Josefík, 52. Josefík), VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Uničov 2:1 (38. Malata, 65. Franěk – 16. Krč), Kvítkovice – Frýdek-Místek 2:0 (41. Blahuta, 92. Waclawik), Zlín B – Hranice 3:0 (11. Kulíšek, 43. Číž, 52. Mlýnek), Hlučín – NOVÉ MĚSTO N. M. 3:2 (4. Zajíček, 22. Plesník, 87. Mládek – 42. Vacek, 70. Duba).