Poslední duel odehráli před polovinou října loňského roku. Od té doby jsou amatérští fotbalisté v Česku v karanténě. Jediné, co mohou v době uzavřených sportovišť dělat, je individuálně běhat, případně cvičit.

Tento stav se na sportovcích nemůže nějakým způsobem neprojevit. „Těžko se to hodnotí. Bude záležet na tom, jak se situace v republice dál vyvine. Nějaké stopy to ovšem na hráčích rozhodně zanechá,“ je přesvědčený kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

V první řadě po herní stránce. „Vždyť ti kluci více než půl roku nekopali do balonu. Ale ani po fyzické stránce to nebude nic moc. On je totiž docela podstatný rozdíl běhat po fotbalovém hřišti, nebo v lese,“ tvrdí.

Spousta hráčů příliš nemusí umělou trávu, hlavně kvůli její tvrdosti ve srovnání s přírodním pažitem. Jenže nyní je v tomto směru situace vyznavačů kulatého nesmyslu mnohem horší.

Nyní běhají jen na tvrdém povrchu. „Těžko říci, ale projevit se to může. Běhají po tvrdém, kolena či kotníky tím musí trpět,“ uvědomuje si.

Své obavy na druhou stranu nechtěl kouč klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem přehánět. „Asi se nebavíme o tom, že by mělo jít o něco rizikového. Zásadní roli to nemá, ale příjemné to není. Jde také o délku tohoto způsobu trénování. Hráči jsou zvyklí, že dvakrát do roka běhají dva nebo tři týdny. A najednou je to už třetí měsíc v kuse,“ mračí se.

Velkou roli ovšem sehrává také přístup i správné obutí. „Kluci by se měli pořádně protáhnout a udělat všechno pro to, aby je pohyb nebolel. Záleží i na obutí, protože už jsem po Meziříčí viděl jednoho z našich hráčů běžet v turfech, které tedy stoprocentně nejsou ideální botou na běhání po městě,“ dodává Šimáček.