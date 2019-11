„Ne, že bych to čekal, ale před sezonou jsem vyhlásil takové cíle i díky tehdejší euforii ze záchrany. Zároveň jsem chtěl dát signál, že nás společně s Dolním Benešovem pasují na sestupové příčky neprávem,“ přiznává trenér Richard Zeman.

Jak uplynulý podzim hodnotíte?

Jako vcelku zvládnutý, splnili jsme cíl a jsme v klidných vodách. V letní přestávce jsem apeloval, že cesta k bodovým ziskům bude vést přes pevnou defenzivu. Oproti loňským podzimním 31 gólům jsme teď inkasovali jen osmnáctkrát, takže i v tomto směru vidím výrazné zlepšení. Rezervy jsme měli v domácím prostředí, které jsme ale kompenzovali nečekanými zisky z hřišť soupeřů. Tím ale neříkám, že máme vyhráno.

V podstatě jste splnili i umístění v horní polovině tabulky, kterou uzavíráte…

Chtěl jsem spíš využít euforie ze záchrany a zároveň toho, že nás s Dolním Benešovem odsuzovali k sestupu. Byl to takový signál, že s touhle nálepkou nesouhlasíme. Umístění mě těší i z toho důvodu, že s výjimkou Rosic jsou nad námi jen týmy, které mají podstatně lepší mužstva.

Vyhnuli jste se černým sériím, jediné dvě porážky v řadě jste měli až teď na konci podzimu, bylo i to klíčové?

Pochopitelně. Jak už jsem zmiňoval, po domácí ztrátě jsme to vždy napravili venku. Mužstvo opět ukázalo svou tvář, že v kritických chvílích dokáže zabrat. To se projevilo i teď v závěru, kdy jsme šli do zápasu proti vedoucímu Blansku po domácím výprasku od Otrokovic.

Na zmiňovaném snížení počtu inkasovaných gólů měl lví podíl brankář Petr Šmída, který v sedmi případech udržel čisté konto, prospěla jemu i týmu role jasné jedničky?

Té šance si vážil a využil ji. Svou pozici si vybudoval, když mu tady konkurovali Juran a poté Kolář, s oběma držel krok. I když jsme v létě přivedli Maňáka, který mimochodem chytal také výborně, Petr nás držel, a nebyl důvod do toho sahat.

V obranné čtyřce jste měl přetlak na post stoperů, který jste řešil jejich přesunem na kraj hřiště. Hledal jste ideální složení, nebo alternoval?

Stabilní dvojicí byli Batelka s Víchou s tím, že Smetana s Kamilem Skalníkem taky ten-hle post zvládnou. Pokud došlo ke změnám, byly spíš vynucené. Batelka byl zraněný a Víchu jsem chtěl během těch anglických týdnů pošetřit, protože měl nějaké svalové problémy. Nicméně bych chtěl oba pochválit, protože odehráli podzim bez jediné žluté karty, to je unikát.

Ještě větší konkurence byla v záloze, která hodně rotovala, tam byl hlavní důvod rozložení sil?

Na lajnách jsme to hodně točili i s ohledem na produktivitu. Odchovanec Švanda je objev podzimu, na druhé straně hrál Svoboda, k dispozici kvůli zranění chvíli nebyl Matulka a Chloupek si jako nový hráč musel na šanci chvíli počkat. Jde vlastně o nejběhavější posty sestavy, takže i rozložení sil hrálo roli. Největší konkurence byla ve středu zálohy. Na defenzivním štítu začal výborně Wolker, alternativou k němu, nebo vedle něj byl Duda. O tvorbu hry se starali špílmachři Michal a Zbytovský, ale jednomu je 36, druhému 33 let, jejich nasazení jsme někdy přizpůsobovali i podle soupeře.

Na jejich postech jste využil i Aarona Donkora z Ghany, jak hodnotíte jeho?

Trošku ho zbrzdily problémy s registrací a samozřejmě se musel aklimatizovat, byl v cizím prostředí, do toho jazyková bariéra, nicméně svoje kvality prokazoval. Nejlepší zápas sehrál ve Vyškově, kde také rozhodl. S nástupem ochlazení a horšími terény šla ale jeho forma dolů. Máme ho tady na rok, takže věříme, že přes zimu si ještě více zvykne na zdejší prostředí a na jaře bude ještě platnější.

Měli jste tu i Zambe Moto Roada z Gabonu, ten nepřesvědčil?

Spíš dostal minimum příležitostí, v záloze jsme měli opravdu přetlak, navíc mu skončilo vízum a i s ohledem na velkou konkurenci jsme ho neprodlužovali.

Střelecky táhl tým tradičně Tomáš Duba, který dal deset gólů, tedy přesně polovinu vaší produkce, tady asi panuje spokojenost…

V našem mužstvu jde o jediného rozdílového hráče, což prokázal. K deseti zásahům navíc ještě přidal čtyři asistentce..

Není riziko, že produktivita v podstatě stojí na jednom hráči?

Nemyslím si, minimálně polovina týmů v této soutěži to tak má. Ale určitě se v létě budeme chtít poohlédnout po útočníkovi, aby Dubu doplňoval, před odchodem tuhle roli plnil Dočekal.

Proč se více neprosazoval Michal Skalník?

Začal výborně a vše gradovalo zápasem ve Velkém Meziříčí, kde měl velký podíl na vymazání třígólového manka. Jenomže pak odjel do zahraničí a přivezl si nějakou virózu. Těžko se pak vracel zpět do tempa a jen se potvrdilo, že jet v sezoně na dovolenou je na této úrovni dost problematické.

Jeho dvojče Kamil Skalník, který hrál podstatnou roli při vašem prvním příchodu do Nového Města, ukončil ve třiceti letech kariéru, nebyla šance mu to rozmluvit?

Určitě jsem nepočítal, že ho tady přežiju, a moc mě to mrzí. Na druhou stranu jeho důvody, kdy má náročné zaměstnání a rekonstruuje dům, chápu. Zároveň věřím, že se jednou k fotbalu vrátí. Vždyť je mu třicet, to není žádný věk.

Po dvou a půl letech odchází zpět do Bystřice Luboš Zbytovský, tam už také nešlo nic dělat?

Luboš chtěl odejít už v létě, ale nakonec se podařilo ho tady ještě udržet, taková byla dohoda. Je to škoda, jde o nejlepšího fotbalistu v okrese a můžeme být rádi za to, že v Novém Městě byl a podílel se na historickém úspěchu klubu.

Přitom jste ho občas nechával jen na lavičce…

To bylo dané jeho zaměstnáním, směnuje a pokud měl celý týden odpolední a netrénoval, tak nehrál od začátku. Tak to mám nastavené. Navíc jsem zmiňoval, že v záloze byl přetlak, šanci logicky dostali ti, kdo v týdnu trénovali.

Konec ohlásil prý i Lukáš Wolker…

Tam je to zdravotního rázu, ale ještě s ním o tom budu mluvit.

Budete tyhle odchody řešit z vlastních zdrojů, nebo posilami zvenčí?

Jednoznačně musíme nějaké hráče přivést. Spoléháme na Jihlavu, na Zbrojovku, případně Blansko, které má postupové ambice, bude posilovat kádr a mohlo by někoho pustit.

V létě jste se těšil na rozšířenou třetí ligu, jaký na vás udělala dojem?

V první řadě byla hodně náročná. Odehráli jsme sedmnáct třetiligových duelů plus tři pohárové. Kdybychom byli v divizi, tak jich hrajeme jen třináct, což je podstatný rozdíl. Co se týče kvality jednotlivých týmů, potvrdila se má očekávání ohledně toho, kdo bude v horní polovině tabulky a kdo bude dole. Možná s výjimkou Rosic, které překvapily, a Vyškova, jenž je nečekaně pod námi.