Ve víkendovém čtvrtém kole letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy dojde na první krajské derby dvou klubů z Vysočiny. Zítra dopoledne od 10.15 přivítá Na Stoupách juniorka FC Vysočina fotbalisty Nového Města na Moravě.

Jihlavští fotbalisté mají na svém kontě jediný bod, proto už by potřebovali naplno bodovat. „Na utkání se těšíme jako na každý jiný zápas a už vyhlížíme tři body, které by se nám moc hodily. Předně bychom se bodově dotáhli právě na Nové Město a lépe by se nám dýchalo v tabulce,“ neskrýval kouč jihlavské rezervy Michal Veselý.

Ten si ještě pamatuje na souboje s Vrchovinou coby obránce divizního Žďáru nad Sázavou před pár lety. „Za těch tři a půl roku, co jsem ve Žďáře byl, jsem ji mezi oběma kluby pociťoval. I proto je pro mě sobotní zápas trošku specifičtější,“ usmál se.

Vzhledem k tomu, že druholigový FC Vysočina sehraje svoje utkání již dnes, může juniorka počítat s posílením z jeho kádru. „To bylo také naší snahou, abychom alespoň pro domácí utkání mohli využít posil z kádru áčka. Samozřejmě jich v sobotu využijeme,“ neskrýval.

Lék, jak na krajského protivníka vyzrát, by kouč jihlavské rezervy znal. „Platí to, co už jsem říkal před začátkem sezony. Proti týmům, jako je Vrchovina, se musíme prezentovat běhavým, ale také agresivním pojetím,“ dodal Veselý.

Speciální příchuť bude mít sobotní duel pro trenéra Nového Města. Pavel Procházka totiž dlouhá léta v Jihlavě působil. „Určitě se těším, bude v tom pro mě i trocha té nostalgie,“ usmíval se Pavel Procházka.

Svého zítřejšího soupeře také osobně viděl. „Byl jsem na domácím souboji béčka Jihlavy s Blanskem. V něm měli smůlu, když prohráli brankou z poslední minuty. Na bod ale rozhodně měli,“ všiml si.

S tím, že budou bojovat proti posílenému soupeři, dopředu počítá. „V domácím prostředí je juniorka Jihlavy pokaždé silná. Očekáváme, že za ní opět nastoupí hráči z lavičky prvního mužstva,“ přiznal.

Podle jeho slov na sebe narazí úplně jiné mančafty. „Jihlava sází na rychlý přechod, zatímco my chceme hrát kombinačně a držet balon. Každý bod zvenku je pro nás cenný,“ naznačil ambice svého celku Procházka.

Program 4. kola MSFL:

PÁTEK: Znojmo – Blansko (17.00), Hlučín – Vratimov (19.00).

SOBOTA: Otrokovice – Frýdek-Místek, JIHLAVA B – NOVÉ MĚSTO (oba 10.15), Dolní Benešov – Zlín B (15.00), Rosice – Uničov, Uherský Brod – Olomouc B (oba 17.00).

NEDĚLE: Ostrava B – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (10.00), Slovácko B – Kroměříž (10.15).