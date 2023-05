Bude se na co dívat až do posledního kola. Vývoj v tabulce třetí ligy totiž slibuje zajímavou zápletku. Kromě beznadějně posledních Vítkovic totiž ještě může spadnout kdokoliv z bezmála půltuctu mančaftů.

Dění v Moravskoslezské fotbalové lize je pro Vysočinu zajímavé především v její spodní polovině. Po víkendovém 30. kole jsou oba kluby z Vysočiny na sestupových pozicích. Přispěly tomu porážky Nového Města doma 2:3 s vedoucí Kroměříží a Velkého Meziříčí 0:2 na půdě druhého Hlučína

Ačkoliv fotbalisté Vrchoviny i Meziříčí shodně vyšli o víkendu bez bodu, jednu dobrou zprávu přesto dostali. Ve druhé lize totiž po odehrání nedělního posledního kola vedle již jistě sestupujícího Třince zůstalo pod čárou ponoru také béčko Slavie Praha.

To znamená, že ze třetí ligy poputují do divize nejhorší tři týmy místo očekávaných čtyř. „Bylo to pro mě překvapením. Čekal jsem, že dolů půjdou z druhé ligy dva moravské týmy,“ neskrýval kouč Meziříčí Jan Šimáček.

A pokračoval. „Když jsem viděl, jak posílenou sestavu juniorka Slavie do Prostějova poslala, nečekal jsem, že by tam mohla neuspět. Navíc i ohrožená Opava doma dlouho prohrávala, všechno tak směřovalo k očekávanému scénáři."

Trenér Velmezu si ale uvědomoval, že to je jen poloviční pomoc. „Vedle již jistě padajících Vítkovic tak čtveřice týmů nehraje o jedno záchranářské místo, ale dvě. To ale neznamená, že by úloha naše či jiných celků byla najednou lehčí," nastínil.

Klíčový duel pro dvojici z Vysočiny se zřejmě odehraje tento pátek od 17.30 U Tržiště. Velké Meziříčí v derby přivítá Vrchovinu. „ Už není kam uhnout, karty jsou rozdané jasně. Kdo v derby prohraje, takřka jistě sestoupí,“ uvědomoval si.

Jelikož by ani pro jeden celek remíza nic neřešila, bude to zřejmě bitva jako řemen. „Kdo v pátek nevyhraje, bude to mít už hodně nahnuté. To by se musely sejít v posledních dvou kolech hodně nečekané výsledky všech namočených celků," dodal Šimáček.

Navrch čtrnáctý Uherský Brod má poměrně příznivý los, když třeba doma hostí poslední Vítkovice. Všechno tudíž už nasvědčuje tomu, že D skupina moravskoslezské divize se pro další sezonu minimálně o jeden mančaft z Vysočiny ze třetí ligy rozroste.