Richard Zeman, trenér N. Města: Celý zápas se odehrával za mírného deště, k vidění byl i díky tomu rychlý a dynamický fotbal. O osudu zápasu rozhodla situace zkraje zápasu, kdy se domácí po rychlé akci dostali do vedení. Po změně stran jsme postupem času převzali iniciativu, byť jsme měli v nohách nahuštěný program posledních týdnů. Branku se nám však vstřelit nepodařilo. Prohráli jsme ale se vztyčenou hlavou, béčko Olomouce se v závěru jen bránilo našemu tlaku.

Libor Smejkal, trenér V. Meziříčí: V první půli jsme si prakticky nevytvořili pořádnou příležitost. O půli jsem proto kluky nabádal, abychom zvýšili presink, protože soupeř nechtěl nakopávat balony, čímž jsme je k tomu přinutili. Po pěkné akci jsme se ujali vedení a zdálo se, že míříme za důležitou výhrou. Pokutový kop mi přišel hodně sporný, byť z mé pozice jsem situaci úplně dobře neviděl, rád se na ni na videu podívám.

Strašně moc taková ztráta bodů bolí. Navíc jsme v jakémsi útlumu, potřebovali bychom se zvednout, tři body by nám psychicky moc pomohly. Celý týden na to dřeme, pak to ztratíme takovou brankou.

DIVIZE D

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: V prvním poločase jsme byli lepší, byli jsme víc na balonu. Soupeř hrozil jen z ojedinělých šancí. Druhý poločas už neměl vůbec parametry toho prvního. Říkali jsme si, že úvod sezony budeme hodnotit po pěti kolech, a chtěli jsme tak toto období završit vítězně, to se povedlo a můžeme tak vstup do soutěže hodnotit pozitivně.

Michal Kadlec, trenér Jihlavy B: Podali jsme pouze průměrný výkon. Šli jsme do zaslouženého vedení, ale s přibývajícími minutami a neproměněnými šancemi jsme začali být nervózní. Dostávali jsme se do množství šancí, ovšem v koncovce jsme nebyli efektivní. Bojovně hrající soupeř tak byl pořád ve hře a hrozil zejména ze standardních situací. Těší mne, že jsme potřetí v řadě neinkasovali branku, ale rozhodně máme na čem pracovat z hlediska koncovky.

Jiří Pabousek, trenér H. Brodu: My jsme zahráli kvalitní utkání v defenzivě podpořené výborným výkonem brankáře Kubáta, inkasovali jsme z problematické penalty, favorizovaní domácí přidali další dvě pojistky až v závěru. Bohužel jsme nenašli recept na kvalitní obranu Jihlavy, kterou jsme ohrožovali pouze ze standardních situací.

Michal Lovětínský, trenér Slavoj Polná: Myslím, že zápas měl slušnou kvalitu, hlavně divákům se musel líbit, protože se hrálo nahoru dolů. Bylo hodně šancí na obou stranách. A mě nemrzí tolik ta remíza jak to, že v posledních dvaceti minutách do toho zbytečně zasáhli rozhodčí. To bylo šílené, co oboustranně pískali, a velkou kaňkou zápasu. Myslím, že rozhodčí je dobrý, když není vidět, ale ti dva chtěli být vidět.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Bylo chybou, že jsme v prvním poločase vedle gólu neproměnili vyložené příležitosti a navíc jsme si nechali vyrovnat brankou do šatny. Druhý poločas už byl spíš bojovný, domácí šli do vedení, na které jsme ale rychle zareagovali. Na jednu stranu je to tedy ztráta, ale na druhou jsme za bod rádi, protože jsme prohrávali.

Jiří Jelínek, předseda V. Bíteše: Když to vezmu z pohledu šancí, asi jich měli více hráči Staré Říše. Jejich výhra proto asi byla zasloužená. Jinak to byl zápas dvou naprosto odlišných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší my, po změně stran se role otočily, herně navrch měl hostující celek.

Luděk Kovačík, trenér St. Říše: V prvním poločase to z naší strany bylo špatné. Domácí byli důraznější, kombinačně lepší a jen díky Jíchovi, který vytáhl dva bravurní zákroky, jsme to přečkali bez úhony. Naštěstí si hráči v kabině vzali k srdci, že takhle se divize hrát nedá a druhý poločas už byl z naší strany mnohem lepší. I s ohledem na to, že domácí dlouhou dobu držel skvělými zákroky brankář, je naše výhra zasloužená.

Petr Nedvěd, trenér Žďáru n. S.: Utkání mělo celkem jednoznačný průběh, na hřišti byl vidět rozdíl minimálně jedné třídy. Hráči Lanžhotu byli rychlejší na balonu, nebylo o čem diskutovat. Je to celkem jednoznačná, ale také zasloužená porážka. Paradoxně jsme měli první šanci my, ale pak už nás hráči Lanžhotu předčili ve všech herních činnostech, nemá cenu nad tím lamentovat. Nyní nás čekají čtyři důležité zápasy, kdy se utkáme s týmy, které jsou na tom podobně jako my, ty ukážou, jak na tom jsme.