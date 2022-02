Až na třetí pokus se fotbalisté Nového Města na Moravě dočkali prvního vítězství v rámci zimní přípravy. Divizní Havlíčkův Brod v sobotu na jeho půdě zdolali vysoko 7:1. „Za výhru jsme samozřejmě rádi, ale pořád to od nás není úplně ono,“ přiznal trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Přitom úvodní fáze zápasu pozdější kanonádě příliš nenasvědčovala. „Úvodní čtvrthodinu byl Havlíčkův Brod velmi aktivní. Napadali naši rozehrávku, s čímž jsme si neuměli úplně poradit,“ všiml si.

Změnu přinesla až zvýšená aktivita útočného dua Vrchoviny. „Duba s Matulkou to umí na hrotu rozběhat, což dělá většině protivníků problémy. Podobně tomu bylo i v sobotu,“ popisoval.

Do konce úvodního dějství se přesto hosté prosadili pouze jednou. „Šance jsme si vytvářeli, jenže dvakrát Partl a jednou Matulka je nebyli schopni proměnit,“ viděl.

Po pauze už to ovšem byla ze strany účastníka třetí ligy jiná káva. Nové Město přidalo další půltucet branek a radovalo se z vysoké výhry 7:1. „Po pauze se hra otevřela, což byla voda na náš mlýn,“ lebedil si Procházka.

Střelecky řádil hlavně Partl, který vstřelil čtyři branky. „A to ještě dobře dalších pět tutovek zahodil,“ pousmál se.

I přes vysokou výhru nepodléhal kormidelník Vrchoviny přílišnému uspokojení. „Nechci z toho výsledku dělat nějaké přehnané závěry. Pořád platí, že máme na čem pracovat, protože v naší hře se stále objevuje spousta chyb,“ sdělil kouč Vrchoviny.

A byl také konkrétnější. „Hlavně v kombinaci a přechodové fázi jsme slabí. Máme příliš lehkých a zbytečných ztrát míčů, jsou tam také technické nedostatky. Občas je to od nás tedy celkově slabší.“

Svoji roli na tom možná mají také početné absence. „V sobotu nám chybělo šest hráčů z podzimní základní sestavy. Na vině jsou zdravotní problémy i covid. Má to však i svoji pozitivní stránku. Aspoň dostávají šanci mladší hráči, kteří by se jinak do sestavy těžko prokousávali,“ potěšilo Procházku.