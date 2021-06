Hned dvě jedenáctky ve čtvrtek protočil kormidelník Nového Města. „Byly to dvě nesourodé jedenáctky. Bylo na nich znát, že nejsme sehraní. Zatím jsme se totiž věnovali spíše herně kondičním věcem, naopak vůbec ne taktice. Chtěli jsme, ať nám každý hráč ukáže, co na svém postu umí,“ vysvětloval Pavel Procházka.

Vazba mezi jednotlivými posty logicky chyběla. „Vázly nám souhra a kombinace, hra byla kostrbatá. Máme tu hodně nových kluků, kteří se teprve poznávají. Pokud bych postavil tu tradiční novoměstskou sestavu, asi by to byla jiná káva,“ uvědomoval si.

Tento krok ovšem Procházka odmítl udělat. „V této fázi přípravy jsme měli zápas namyšlený tak, jak jsme jej odehráli. Jsem rád, že s námi chodí trénovat i kluci z béčka, přece je pak nenechám sedět na lavičce. Chceme jim dát příležitost, od toho přípravné zápasy jsou,“ popisoval.

Konečná výhra 3:1, o níž Vrchovina rozhodla dvěma brankami v závěrečné čtvrthodině, jej potěšila. „Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli, každé vítězství se počítá. Ne kvůli výsledku jako takovému, ale spíše kvůli tomu, jelikož jde o povzbuzení pro kluky do dalšího tréninku,“ zmínil.

Nový trenér Nového Města ocenil také výkon soupeře. „Na rovinu přiznávám, že Bystřice měla lepší herní projev. Hlavně Zbytovský v jejím středu zálohy prokazoval, že je mimořádným hráčem. My jsme ovšem byli efektivnější,“ ocenil.

Hned osm mladých fotbalistů je nyní v Novém Městě na Moravě na testech. Jak si vedou? „Už nyní vím, že tři tu určitě zůstanou, ti mě přesvědčili. Jde o hráče, u nichž jsem s tím dopředu počítal. Jen mi potvrdili, že můj odhad, co se jejich kvalit týká, byl správný,“ potěšilo kouče Vrchoviny.

Přesto by byl rád, pokud by v kádru z této osmičky zůstalo více. „Přál bych si, aby jich tu zůstalo pět. To však bude záviset na jednání s jejich mateřskými kluby, což nebude vůbec jednoduché,“ uvědomoval si.

Vrásky na čele mu přidělávají také zdravotní problémy navrátilce Matulky, stejně jako obnovené komplikace klíčového stopera Batelky.

U obou jde přitom o shodné zranění, problémy s třísly. „Matulka měl zánět v tříslu, který nedoléčil a objevily se tam srůsty. Při zatížení jej to pak limituje. Musí na sobě pracovat a odstranit toto zranění cvičením, aby se mohl vrátit do tréninku. Věřím, že se mu to podaří, protože je pro nás důležitý hráčem,“ řekl na adresu krajního záložníka či obránce.

Podobný problém je rovněž u stopera Batelky, který je mimo hru už skoro rok. „Batelka vůbec nenastoupil do přípravy, což je velký problém. Je to vynikající hráč, jeho absence by byla velkým oslabením nejen na hřišti, ale také v kabinu. Je totiž skutečnou osobností týmu,“ zdůraznil.

Druhý červnový přípravný duel, krátce po němž současný blok ukončí, sehrají fotbalisté Nového Města na Moravě ve středu. V okresním derby dvou třetiligových mančaftů ze Žďárska přivítají na domácí půdě od 17.30 hráče Velkého Meziříčí. „Utkání pojmeme podobným způsobem jako ve středu. Příležitost znovu dostanou všichni hráči kteří s námi trénují,“ potvrdil Procházka.