Teprve první červnový den začal kádr účastníka Moravskoslezské fotbalové ligy společně trénovat. „Nemělo cenu někam pospíchat. Navíc v květnu trénovala naše rezerva, takže pokud někdo z kluků chtěl, mohl si jít zatrénovat s ní,“ sdělil kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Toho může těšit, že byl definitivně dotažen přestup Davida Sargsyana, který do Velmezu zamířil z jihlavské FC Vysočina. „Jde o hráče do naší středové řady, v níž může nastupovat jak na jejím kraji, tak také uprostřed,“ naznačil.

Odcházejícího gólmana Rostislava Krubu by měl zatím nahradit Adam Dubec, který dosud hájil branky juniorky v krajském přeboru. „Uvidíme, jak se situace vyvine, ale myslím, že ještě jednoho gólmana asi budeme muset přivést,“ spekuloval.

A na toto téma ještě Šimáček sdělil. „Dubec určitě dostane šanci, uvidí se, jak bude vypadat. Pokud by to na třetí ligu úplně nebylo, museli bychom to řešit a ke Kolářovi získat ještě někoho, kdo by se s Adamem pral o pozici dvojky,“ nastínil.

Dozajista největší letní posilou, u níž nebude třeba jej příliš zkoušet, je defenzivní univerzál Velké Bíteše Jiří Urbánek, který se z několika nabídek klubů z vyšších soutěží rozhodl právě pro tu z Velkého Meziříčí.

Kormidelník Velkého Meziříčí s ním počítá do středu zálohy. „U Jirky Urbánka je největší předpoklad, že by tu měl zůstat. Zde je to opravdu především o dohodě obou klubů. Jeho univerzálnost se nám může hodit, v Bíteši nastupoval také na pozici stopera, ale já bych ho rád viděl v naší středové řadě,“ potvrdil.

Na místa v záloze budou aspirovat také Kryštof Petrásek, který je kmenovým hráčem Břeclavi, stejně jako David Ráliš, pro změnu z druholigové Chrudimi. Oba letos končí v dorostenecké kategorii.

Především u druhého jmenovaného jde o zajímavé okolnosti jeho příchodu na Vysočinu. „V Chrudimi se nějak nepohodl, ale našel si tam děvče, které je z Velkého Meziříčí. Už na konci loňského roku s námi proto trénoval a nyní ho znovu vyzkoušíme,“ pousmál se.

Vedle odchovance klubu Filipa Vošmery, který působil v Jihlavě, ještě do klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice dorazili dva mladí fotbalisté z Fotbalové školy Třebíč. „Adam Macek je klasickým hroťákem, navíc už získal divizní ostruhy ve Velké Bíteši. Tadeáš Vrba je hráč na levou stranu, ideálně na pozici obránce,“ popisoval.

V kolonce odchodů jsou zatím dvě jména. „Pavel Pártl zamířil na zkoušku do Nového Města na Moravě, Matěj Sysel pro změnu do Velké Bíteše,“ popsal.

Velký otazník pak má u jména Pavla Mezlíka, který na tom zdravotně není dobře. „Nyní je opět zraněný a jak jsem s ním mluvil, je trošku nalomený s tím, zda má ještě pokračovat. Přemýšlí, že už by dál nehrál. Uvidíme, jak na tom bude, až se vyléčí. Na konci tohoto bloku si řekneme více, je to na hraně,“ vysvětlil.

Aktuální kádr třetiligového mančaftu je i přesto hodně široký. „Na papíře mám nějakých šestadvacet jmen, což je hodně. Do soutěže určitě nepůjdeme s tolika hráči, na začátku července určitě dojde ke zúžení,“ naznačil.

Šimáček ovšem nebude hledět pouze na potřeby svého mančaftu. „Budeme reagovat také na počet hráčů v našem béčku, takže nějaké přesuny budou i tímto směrem. V kádru pro další ročník MSFL chci mít dva gólmany, k nim do pole nějakých šestnáct až osmnáct hráčů, více určitě ne. Takže nějakých šest kluků rozhodně vypadne.“

A jaký je plán nadcházejících týdnů? „Tuto první fázi ukončíme pětadvacátého června posledním tréninkem a závěrečným posezením. Dáme si krátkou pauzu a znovu začneme trénovat sedmého července,“ doplnil Šimáček.