NOVÉ MĚSTO – KROMĚŘÍŽ 1:3

Hráči Vrchoviny vůbec nezachytili nástup do zápasu. Hosté si tak vytvořili spoustu standardních situací, po jedné z nich šli také do zaslouženého vedení. Trestný kop si ve 28. minutě smolně srazil do vlastní branky Vícha – 0:1.

O čtyři minuty později domácí obrana opět zaváhala, ale Kovář jen orazítkoval břevno. Ani to Nové Město nepoučilo a za okamžik Silný krásnou trefou zvýšil na rozdíl dvou branek. Po dvojitém střídání se domácí soubor zvedl, těsně před půlí nastřelil Svoboda v tutovce břevno.

V nástupu do druhé půle netrefil odkrytou branku ve vyložené příležitosti Duba. Přesto po hodině hry útočník Vrchoviny dokázal snížit – 1:2. Tlak svěřenců trenéra Richarda Zemana pak přibrzdilo vyloučení Kamila Skalníka v 79. minutě. O čtyři minuty později Kroměříž po rychlém brejku skórovala potřetí a bylo rozhodnuto – 1:3.

Góly: 61. Duba – 28. Vícha (vlastní), 32. Silný, 83. Matoušek. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (79. K. Skalník). Diváci: 315. Poločas: 0:2. SFK Nové Město: Šmída – Vašíček (88. Matulka), Vícha (38. K. Skalník), Batelka, Smetana – Švanda (46. Chloupek), Michal, Wolker (38. M. Skalník), Zbytovský, Svoboda (88. Duda) – Duba. Kroměříž: Kofroň – Šmerda (60. Berčík), Zavadil, Hloch, Matoušek – Jeleček, Cupák, Mlčoch, Machálek (90. Chytil) – Silný (90. Cikryt), Kovář (74. Fládr). Nejlepší hráči: Batelka – Silný, Kovář.