Již dopoledne, v 10.15, dojde na souboj Velkého Meziříčí s rezervou FC Vysočina. Favoritem bude domácí celek, který má co napravovat.

Před týdnem totiž meziříčští hráči utrpěli debakl 0:8 na hřišti béčka Slovácka. „Opět se mi potvrdilo, co „dokážeme“. Tedy na straně jedné zabrat, když je potřeba. Současně ale také po pár dobrých výsledcích přijde uspokojení. To se nám stalo v neděli. Mrzí mě, že na hráčích není vidět, že by se chtěli vytáhnout výše,“ postýskl si Šimáček.

Současně varuje před podceněním posledního celku tabulky. „Jakákoliv ztráta bodů by byla špatná. Jihlava je sice poslední, ale ty zápasy prohrává jen těsně. Je jen otázkou času, kdy začne bodovat. Uděláme vše pro to, abychom odčinili ten debakl na Slovácku,“ dodal.

Jihlavská záloha má na svém kontě deset porážek. V týdnu ještě její kouč netušil, v jaké sestavě do Velkého Meziříčí odjede. Ale jasno měl v tom, na co své svěřence upozorní. „Mají tam zkušené hráče. Na kraji Demetera, nevím, jak je na tom Dolejš, který nehrál. Nahoře je Plichta, který umí dát branku, a uprostřed je tahounem Šuta. O nich si něco řekneme. Určitě se zaměříme na jejich silné stránky,“ tvrdí Michal Kadlec.

Ten nepřikládá velkou váhu tomu, že Velké Meziříčí dostalo o víkendu osmigólový výprask od Slovácka. „Oni se na domácí zápasy umí dobře připravit, jsou tam silní. Ale my se na derby těšíme a já doufám, že navážeme na ty poslední výkony, které nebyly špatné,“ dodává trenér béčka Jihlavy.

Program 10. kola MSFL:

PÁTEK: Znojmo – Kroměříž (15.00).

SOBOTA: Otrokovice – D. Benešov, Ostrava B – Vyškov, Frýdek-Místek – Hlučín, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – JIHLAVA B (vše 10.15), Uherský Brod – Rosice, Petřkovice – NOVÉ MĚSTO N. M. (oba 15.00).

NEDĚLE: Olomouc B – Slovácko B, Uničov – Zlín B (oba 10.15).