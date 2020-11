Jak už to ve fotbale chodí, sotva jedna sezona či půlsezona skončí, už se chystají plány na tu následující. Především na kluby v Moravskoslezské fotbalové lize čeká nesmírně náročné jaro.

Třiadvacet zápasů je solidní porcí, kterou zvládnout, bude vyžadovat široký kádr i dostatečnou fyzickou připravenost. „Bude potřeba mít minimálně osmnáct vyrovnaných hráčů, kteří mohou do třetiligového kolotoče bez problémů naskočit,“ zdůraznil trenér Nového Města na Moravě Richard Zeman.

Ten by se rád se svými ovečkami znovu sešel ještě před koncem letošního roku. „Pauza od posledního podzimního duelu byla hodně dlouhá. Pokud by nám to situace dovolila, chtěl bych, abychom si před vánočními svátky dali dvou až třítýdenní herní a kondiční blok na umělé trávě,“ nastínil.

Důvod je prostý. „Potřebujeme se vrátit zpět do tréninku. Pokud bychom se k němu vrátili až po Novém roce, byla by přestávka příliš dlouhá. Uvidíme, co nám dovolí karanténní situace,“ spekuloval.

Zimní příprava se jinak v Novém Městě nebude příliš lišit od zaběhnutých zvyklostí. „My začínáme pokaždé poměrně brzy, takže nic moc nového to pro hráče nebude. Tradičně zahájíme hned první týden v lednu, myslím, že to vychází na pondělí čtvrtého,“ sdělil.

Vzhledem k brzkému zahájení jarní části MSFL nebude prostor k tolika přípravným duelům. „Těch zápasů bude maximálně pět. Čtyři soupeře už mám rozpracované podle toho, kdy se na jaře začne hrát,“ naznačil.

Trenér Vrchoviny si dobře uvědomuje, jak náročné budou jarní měsíce pro jeho ovečky. „Určitě to bude extrémní situace, stačí se na to podrobněji podívat. Za letošní rok jsme z čtyřiatřiceti mistráků odehráli jen třináct. Na jaře jich máme za pět měsíců sehrát třiadvacet, k tomu pak dalších sedmnáct na podzim. To bude velká změna. Je otázkou, jak se s tím kdo dokáže vyrovnat,“ připomněl.

Recept zná. „Předně bude potřeba mít dobře natrénováno. Druhým důležitým faktorem bude šíře kádru. Bude potřeba mít minimálně osmnáct vyrovnaných hráčů, kteří mohou do třetiligového kolotoče bez problémů naskočit. A do třetice to bude vyžadovat mít štěstí na zranění, aby ze sestavy nevypadli důležití hráči,“ zdůraznil.

Vrchovina je jedním z mála mančaftů ve třetí lize, možná i jediným, který nemá vlastní umělou trávu. „S tím se nedá nic dělat. Pravděpodobnost, že jaro zahájíme na domácím hřišti, je poměrně nízká. Nemá cenu nad tím přemýšlet, navíc doma se nám na podzim příliš nedařilo,“ našel i na tomto faktu možné pozitivum.

Případný azyl pro začátek jara by zřejmě byl jasně daný. „Do Žďáru to máme sotva deset kilometrů, logicky se tak nabízí. Jsou určitě i další možnosti, ale toto je asi nejschůdnější varianta,“ řekl.

Cíl pro jaro bude jasný. „Máme jen dvanáct bodů, čekají nás proto záchranářské boje. Ty se budou, vzhledem k množství zápasů, týkat dobře deseti týmů,“ dodal Zeman.