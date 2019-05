PETŘKOVICE - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:0

Domácí celek mohl jít v případě výhry do čela tabulky a podle toho se také odvíjel scénář hry. Petřkovice byly od úvodního hvizdu jasně lepším mančaftem a ve 27. minutě šly do zaslouženého vedení. Po krásné učebnicové akci byl na jejím konci Szotkowski, který míč umístil přesně k levé tyči branky Pokorného – 1:0.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po změně stran, fotbalisté Velkého Meziříčí se bránili ofenzivní síle hráčů Odry, těsně před uplynutím hodiny hry však podruhé inkasovali. V 58. minutě zahrávali domácí rohový kop, míč doletěl až na zadní tyč a nepokrytý Plesník razantní střelou zvýšil na 2:0. Jelikož z dalších příležitostí klubu z městské části Ostravy už gólově nezahřmělo, také jediná vážnější šance hostů skončila bez využití, tak tři body posunuly Petřkovice na první místo tabulky MSFL.

"Petřkovice byly dnes o třídu výš než my, ale na jaře poprvé nemohu hráčům nic vytknout. Ten zápas směrem dozadu opravdu odmakali, od obránců až po útočníky, ale v ofenzivě nám pak scházela kvalita, jedinou pořádnou příležitost jsme si vypracovali až dvě minuty před koncem. Přechod do protiútoku byl z naší strany tentokrát velice komplikovaný. Pro oba týmy to bylo stejné, proto to neříkám jako výmluvu, ale kvalita hřiště byla taková, jakou neuvidíte snad ani ve IV. třídě," zhodnotil duel trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

Góly: 27. Szotkowski, 58. Plesník. Rozhodčí: Mikyska. ŽK: 2:2. Diváci: 279. Poločas: 1:0. Petřkovice: Godula – Baranek, Honiš, Kania, Lokša, Neumann, Plesník, Smékal (79. Mládek), Sporysz (20. Ptáček), Szotkowski (71. Tobiáš), Velner. Velké Meziříčí: T. Pokorný – Kriegsmann, Komínek, Mucha, Bouček (32. Crkal) – Dolejš (72. Puža), Šuta, Smejkal, Berka, Demeter – Simr. Nejlepší hráči: Kania, Neumann, Plesník.