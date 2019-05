První velkou příležitost páteční předehrávky měl hostující Hlučín. Jeho hráči v 9. minutě zahrávali přímý kop, následně přišel nákop za obranu, na který si naběhl Kraut, ale v tutové šanci zpoza malého vápna branku minul. Borci z Velkého Meziříčí se dlouho nemohli dostat do tempa, krátce po uplynutí půlhodiny hry šli ale do vedení. Na konci pohledné kombinační akce byl Šuta – 1:0.

Hosté mohli vyrovnat tři minuty před půlí, ale De Carvalho hlavičkoval jen do tyče. Z branky se hosté radovali až v 52. minutě, pomezní však mával postavení mimo hru a tak se skóre neměnilo. Udeřilo na druhé straně, ve vápně Hlučína byl sražen Dolejš a z penalty zvýšil na rozdíl dvou branek obránce Mucha. Hosté se přece jen dočkali čtvrthodinu před koncem, špatný odkop obrany Meziříčí okamžitě potrestal Foltyn - 2:1.

V 80. minutě mohlo být vyrovnáno, ale branka hostujícího celku opět nebyla uznána kvůli ofsajdu. Tři body tak zůstaly doma. "Mohu být spokojený pouze se ziskem tří bodů. První poločas to byla z obou stran nakopávaná, spousta nepřesných míčů. Naštěstí jsme šli do vedení. Po změně stran přišlo z naší strany zlepšení, ale i přesto to nebyl výkon podle mých představ. Soupeř toho však nedokázal využít a skóre pouze zkorigoval. Šťastnou výhru jsme uhájili," oddechl si po utkání kouč Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

Góly: 30. Šuta, 67. Mucha (PK) – 77. Foltyn. Rozhodčí: Kneisl. ŽK: 2:3. Diváci: 240. Poločas: 1:0. Velké Meziříčí: Kruba – Kriegsmann, Puža, Mucha, Berka – Dolejš, Šuta (85. Chalupa), Smejkal (67. Krčál), Crkal (59. Dufek), Demeter – Simr. Hulín: Kodeš – Heiník, Málek, R. Dostál (63. Pyclík), De Carvalho (63. Hudeczek), Foltyn, T. Dostál (69. Jančík), Mac, Štefek, Vengřinek, Kraut. Nejlepší hráči: Puža, Demeter - Foltyn.