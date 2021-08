Po ne zcela vydařené premiéře si budou chtít fotbalisté Velkého Meziříčí napravit reputaci. V úvodním kole třetí ligy totiž doma před týdnem jen remizovali s Dolním Benešovem 1:1. Hned po utkání proto trenér Jan Šimáček hovořil o tom, že ztracené dva body budou muset jeho ovečky získat na hřištích soupeřů.

První možnost budou mít v pátek, kdy se od 17 hodin představí na půdě Znojma. „Ve Znojmu přes léto proběhla určitá obměna kádru. Do něj přišlo několik kvalitních hráčů, kteří se s týmem ještě sehrávají. Přál bych, aby se jim to sehrávání protáhlo i po našem vzájemném duelu,“ usmíval se Šimáček.

Právě se Znojmem se jeho svěřenci utkali v rámci červencové letní přípravy. Z výhry 3:2 si ovšem příliš brát nemohou. „Z toho utkání bych vycházel jen minimálně. Oba týmy hodně zkoušely, navíc byly v určité fázi přípravy,“ zdůraznil.

Od svého mančaftu očekává osmatřicetiletý trenér zodpovědný a především aktivní výkon. „Určitě do zápasu nepůjdeme s tím, že budeme hrát na remízu. To by bylo čekání na smrt. Chci, abychom hráli aktivně a šli za výhrou,“ potvrdil.

V základní sestavě dojde k nějakým změnám. „Záložník Nedvěd jde na svatbu za svědka, s největší pravděpodobností proto asi nebude k pátečnímu utkání k dispozici. Dál se uvidí, protože někteří hráči šli v týdnu na očkování. Třeba Jirka Urbánek se po něm na hru příliš necítil. Rozhodne se na předzápasovém tréninku,“ doplnil Šimáček.

Až v 19.00 začne páteční utkání mezi fotbalisty Hlučína a Nového Města na Moravě. Celek ze Slezska naznačil svoji sílu v úvodním kole, v němž zvítězil v Otrokovicích jednoznačně 3:0. „Co mám zprávy, tak Hlučín v létě vydatně posílil o bývalé hráče Petřkovic, které v MSFL skončily. Jeho kádr navíc tvoří odchovanci ostravského Baníku, Karviné či Opavy a mají opravdu velkou sílu. Ne náhodou chtějí letos hrát na špici tabulky,“ popisoval sílu pátečního soupeře kouč Nového Města Pavel Procházka.

Proto očekává, že se jeho celek ocitne od prvních minut pod velkým tlakem protivníka. „Dá se s tím počítat. Proto zvolíme jinou taktiku než při zápase na hřišti zlínské juniorky. Především musíme zpevnit střed hřiště,“ naznačil.

Velké změny v sestavě se ale konat nebudou. „Změny budou pouze kosmetické, jedině z důvodu zranění. Pokud hráči budou zdravotně fit, sestavu příliš měnit nebudu. Nemáme tak široký kádr, abychom mohli sestavou příliš rotovat,“ popsal Procházka.

Třetí klub z Vysočiny ve třetí lize, juniorka Jihlavy, odehraje svůj zápas proti Blansku před vlastními fanoušky. Na Stoupách se bude hrát v sobotu dopoledne od 10.15.

Program 2. kola MSFL:

PÁTEK: Znojmo – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (17.00), Hlučín - NOVÉ MĚSTO (19.00).

SOBOTA: Otrokovice – Uherský Brod, JIHLAVA B – Blansko, Vratimov – Zlín B (vše v 10.15), Rosice – Kroměříž (16.30), Dolní Benešov – Uničov (17.00).

NEDĚLE: Ostrava B – Frýdek-Místek (10.00), Slovácko B – Olomouc B (10.15).