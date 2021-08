Určitě to byla senzace kola. S tím, že by ve druhém kole letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy hráči Nového Města bodovali na půdě posíleného Hlučína, se příliš nepočítalo.

Pro celek z Vysočiny to ovšem mělo jednu drobnou výhodu. „Neměli jsme co ztratit. Hlučín má dobré mužstvo, byl jasným favoritem. Před zápasem bychom určitě brali i bod,“ neskrýval kapitán a současně hrající asistent Vrchoviny Lukáš Michal.

Taktika, kterou trenér Pavel Procházka vymyslel, byla stanovená jasně. „Hráli jsme z bloku, zataženě zezadu. Spoléhali jsme na rychlé brejky, případně na standardní situace. To nám sedělo, naopak Hlučínu se hrálo hodně špatně,“ všiml si.

Hostům pomohlo také to, že celek ze Slezska neproměnil v úvodní pasáži dvě dobré příležitosti. „Poté se sice přece jen prosadili, jenže my jsme dokázali za pouhé dvě minuty po rychlém brejku vyrovnat. To bylo nesmírně důležité, protože jsme se tou brankou uklidnili,“ popisoval kapitán SFK.

Krátce po změně stran pak stoper Vícha přesnou hlavičkou poslal Nové Město do vedení. „To už se nám hrálo dobře. Narostlo nám sebevědomí a domácí jsme do vážnějších příležitostí nepouštěli,“ těšilo jej.

Své vedení už dokázali hosté v závěru udržet a na Vysočinu tak směřovaly všechny tři body. Cesta zpět pak byla v pátek večer hodně dlouhá… „Trošku se slavilo, hlavně mladší kluci si dopřávali. Ale odpovídalo to tomu, jaký výsledek se nám podařilo uhrát,“ usmíval se.

Vítězná taktika z pátečního utkání může být pro celek z Vysočiny vodítkem i pro další duely. „My takto musíme hrát pořád. Kádr není široký, už v přípravě nám chyběli čtyři hráči. Ve Zlíně odpadl další, v Hlučíně si pak natáhl sval Mára Svoboda. Šanci tudíž dostávají mladí a nezkušení hráči, kteří jsou ovšem běhaví a plní elánu. Je to od nás hodně soubojové, ale na soupeře to platí,“ zdůraznil Michal.