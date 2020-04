Příliš možností, jak se udržovat v kondici alespoň v minimální míře, nyní sportovci nemají. „Co můžu dělat, teoreticky se toho vlastně moc dělat ani nedá. I když jsme dostali tréninkový plán, který se snažím dodržovat, je vše hodně omezené. Navíc s rouškou ani běhat moc nejde,“ povzdechl si odchovanec jihočeských Mirovic.

Díky sportovnímu volnu má nyní spoustu volného času. „Nejsem zvyklý na to, abych měl o víkendu tolik volna. Dá se to srovnat snad jen s tím, když člověk nemohl hrát a trénovat kvůli zranění,“ přirovnal Dolejš.

Na podzim loňského roku si navíc užil své. „Kvůli poraněné noze jsem šest týdnů nehrál, pořádně jsem naskočil až na posledních pět podzimních kol. Teď už jsem byl zase fit, jenže přišlo něco, s čím nikdo nepočítal.“

Pravý záložník klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice už se delší dobu připravuje na nový ročník. „Popravdě řečeno jsem příliš nevěřil tomu, že se v této sezoně ještě začne hrát. K odehrání totiž zbývala spousta zápasů, člověk sice může cokoliv plánovat, ale nikdo neví, kdy současná situace skončí,“ zmínil drobný štírek, který nastupuje za Velké Meziříčí od léta 2015.

Zimní dril nanovo?

Lednové a únorové nabírání fyzické kondice je pro fotbalisty zpravidla nejnepříjemnějším obdobím v roce. Letos to ale vypadá, že si jej zřejmě budou muset v nějakém podobném režimu zopakovat. „Pokud se znovu začne hrát až v srpnu, tak je to skoro rok bez fotbalu. To není jednoduché pro hráče, ale ani trenéry. Zimní přestávka byla už tak dlouhá, po odehrání prvního jarního zápasu teď máme již měsíc pauzu. V létě to bude pro všechny velký problém,“ správně tuší klíčová opora velkomeziříčské ofenzivy.

I v rámci omezených možností nechce Dolejš nechat své tělo zahálet. „Třikrát v týdnu si chodím zaběhat, plán, který nám poslal trenér, se snažím plnit. Zdraví je ovšem na prvním místě, všeobecně je to nejen pro sportovce nepříjemné období,“ říká Petr Dolejš.

Na jeho zaměstnání zatím koronavirová epidemie vliv naštěstí neměla. „Do práce normálně docházím každý den, ale samozřejmě se snažím co nejvíce chránit. Maximálně se tak vyhýbám jakýmkoliv kontaktům,“ sdělil zkušený záložník.

Fotbal není prioritou

Nad tím, nakolik může Covid-19 ovlivnit jeho další kariéru, zatím nepřemýšlel. „Všichni jsme v této situaci poprvé, ale v mých letech už pro mě není fotbal na prvním místě. Vidím už i jiné priority než dříve.“

Svoji oblíbenou malou kopanou by si ale v letních měsících rád zahrál. „Pokud se turnaje opět uskuteční, rád bych se s naší partou sešel. Tyto sranda zápasy, kdy si člověk jde jen tak kopnout a dát si s kamarády pivko, mám moc rád,“ usmál se Petr Dolejš.