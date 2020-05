Do Velkého Meziříčí přišel odchovanec Moravské Slavie Brno na podzim roku 2011 z Jihlavy. Dnes stabilní účastník Moravskoslezské fotbalové ligy se tehdy potácel u dna divizní tabulky.

Z valné části právě díky Simrovi, který v červeném dresu Velmezu za necelých devět let nasázel přes sto padesát branek, se klub posunul o patro výš. „Už jsem byl unavený z toho neustálého cestování po dálnici z Brna do Meziříčí. Do toho se mi ozvali z Vyškova, že by o mé služby měli zájem. Proto jsem si řekl, že ještě zkusím novou výzvu, než s fotbalem úplně skončím,“ vysvětlil urostlý útočník.

Na hrotu útoku už za Simra ve Velkém Meziříčí mají náhradu. „Tonda Plichta by měl být první volbou, už v minulé sezoně tuto roli častokrát plnil. Určitě k němu ale budeme chtít ještě někoho sehnat. Uvidíme, zda se z Jihlavy nevrátí některý z našich odchovanců,“ naznačil nový kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Rozhovor s Pavlem Simrem přineseme čtenářům Deníku v průběhu posledního květnového týdne.