FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Žádný důvod k jásotu, ale ani žádný propadák. Takový byl právě skončený ročník z pohledu fotbalistů Velkého Meziříčí. V nakonec sedmnáctičlenném pelotonu jim patřilo umístění přesně v jeho středu.

Podobně hodnotil sezony také kouč Velmezu. „Podařený závěr celkové hodnocení sezony poněkud vylepšil. Doufám ale, že to pro hráče nebude důvodem k tomu, aby cokoliv před dalším ročníkem podcenili,“ vyslovil se Jan Šimáček.

Procházka: Potkal jsem ve Městě dobré lidi, ale sportovně to nebyl šťastný rok

Klíčové bude, nakolik se Meziříčským podaří udržet klíčové opory mužstva. Především kolem bratrů Demeterových a útočníka Plichty neustále brousí manažeři jiných klubů. „Bylo by něco špatně, pokud by o naše hráče nebyl zájem. Já ale věřím, že tu základní kostra týmu zůstane,“ řekl Šimáček.

SFK NOVÉ MĚSTO N. M.

Sice až předposlední místo, ale už dlouho dopředu jasná záchrana třetí ligy. Z úhlu pohledu první části předešlého souvětí sezona pro fotbalisty Nového Města na Moravě úspěšná, z té druhé ovšem jen ztuha. „Nebudeme si nic nalhávat. Pomohlo nám to, že z druhé ligy nespadl žádný moravský celek, stejně jako zimní odstoupení Dolního Benešova ze soutěže,“ řekl k tomu kormidelník SFK Pavel Procházka.

Dnes už ovšem bývalý trenér, protože vedení Vrchoviny s ním neprodloužilo smlouvu. Jméno Procházkova nástupce však zatím známo není.

Osm let a dost. Fotbalisté Moravce budou od příští sezony působit pouze v okresu

Buď jak buď se nabízí otázka, zda vlastně není zázrakem, že se v Novém Městě bude hrát už pátým rokem třetí liga. Absence tréninkových ploch i umělé trávy, úzký kádr, slabší finanční zázemí, ale také časté nevybíravé projevy „tvrdého“ jádra fanoušků. Do nové sezony zde bude na čem pracovat.

FC VYSOČINA JIHLAVA B

Už nedohraná podzimní část sezony 2020/2021 signalizovala, že juniorka Jihlavy nebude mít ve třetí lize na růžích ustláno. Podzimní část následující sezony však nevypadala tak zle. Zisk třinácti bodů sice nebyl nikterak úchvatný, ale pro jaro sliboval, že by boj o záchranu nemusel být marný.

Druhá polovina sezony však byla naprosto katastrofální. Nezískat za šestnáct kol ani jediný! bod, to se vídává snad jen v okresních soutěžích. „Co k tomu říci. Nedáváme góly, v tom to celé je. Zatímco nás soupeři trestají, my jsme v koncovce jaloví. A dohánět skóre bývá na této úrovni těžké,“ stýskal si kouč béčka Jihlavy Michal Veselý.