Přitom úvod první poloviny sezony, z níž se nakonec odehrálo jen jedenáct kol, vám docela vyšel?

Po čtyřech kolech jsme měli sedm bodů. Tam jsme v podstatě uhráli to, s čím jsme počítali. Při troše štěstí ale bodů mohlo být i více.

Poté vás čekala trojice zápasů na hřištích silných protivníků. Dá se říci, že tři prohry, byť těsné, ukázaly, že mančaft na horní polovinu tabulky kvalitou ztrácí?

Ano, je potřeba si toto říci do očí. Mysleli jsme si, že na tom budeme lépe, ale to se nepotvrdilo. Předtím tomu tak nebylo, v minulých letech jsme byli schopní i na půdě silných protivníků získávat body. Proto nyní jsme tam, kde jsme.

Jak moc na hrotu chyběl Pavel Simr?

Určitě chyběl hodně, protože i ve Vyškově dál střílí branky. Tonda Plichta je úplně jiný typ útočníka, sice toho hodně oběhá, dostává obrany pod tlak v rozehrávce, ale není to ten klasický zabiják. Byť nějaké branky dal.

Mladý Mirek Malata ukázal potenciál, ale k tomu, aby se přiblížil Simrovi, mu ještě hodně chybí, že?

Vzhledem k našim problémům jsme často museli hrát hodně defenzivně, čemuž se přizpůsobovala i taktika. A Míra není typ, který by to v útoku oběhal. Souhrou okolností, kdy nám vypadli důležití hráči, tak nemohl dostat tolik příležitostí.

Nakolik právě množství zranění ovlivnilo vaše podzimní výsledky?

Vymlouvat se nebudeme, měli jsme být lépe nachystaní. Ukázalo se aspoň, že hráčská náhrada není na takové úrovni. Mladí hráči, kteří v létě přišli, ještě potřebují čas. Na druhou stranu absence třeba Dolejše, který by měl být tahounem, musí být znát, to je jasné.

Na konci září jste během čtyř dnů doma deklasovali Vrchovinu 5:0 a zdolali Dolní Benešov. Zdálo se tehdy, že se tým nastartoval…

V derby s Vrchovinou bylo vidět, že kluci chtějí zlomit naše předešlé nezdary. Povedlo se, i když to nebylo extra fotbalové, ale hráči maximálně bojovali. S Benešovem jsme, s trochou štěstí, splnili povinnost.

Pak ale přišly dva debakly. Možná více než prohra 0:8 na hřišti vedoucí rezervy Slovácka překvapil domácí výprask 0:5 od poslední juniorky Jihlavy?

V těch utkáních se naše problémy nakupily. Už jsem to ale jednou říkal, chybí nám hráči, kteří by se chtěli v tabulce dostat do vyšších pater. Tým má na víc, ale některým stačí být v průměru.

Podzim jste tak zakončili nejhorším možným způsobem.

Není třeba si brát servítky, byla to ostuda a pro hráče facka. Prohrát se může, ale důstojně. Tohle byl ovšem totální výbuch.

Vyvodil jste z toho nějaké závěry?

Hráči si na sebe upletli bič, protože vedení klubu už nechce podobným výsledkům jen tak přihlížet. Někteří proto budou mít co dělat, aby se v kádru udrželi.

Můžete být konkrétnější?

V přípravě budou muset všichni jednoznačně dokázat, že tu opravdu chtějí být. Navíc někteří musí hodně zapracovat na své fyzičce.