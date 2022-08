Velice nepříjemného soupeře vyfasovali na úvod nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy hráči Nového Města na Moravě. Juniorka Slovácka od úvodních minut prokazovala, že to bude ona, kdo bude diktovat tempo hry.

A nejen to, už v 17. minutě dokázali hosté svoji aktivitu přetavit ve vedoucí branku, když se prosadil Aldin - 0:1. Domácí celek se jen obtížně dostával do tempa, ale pomohl mu příchod střídajícího Matulky, který šel z lavičky do hry už po půlhodině hry.

A byl to právě drobný rychlonožka, který dokázal deset minut po změně stran zařídit vyrovnání. Ve zbytku zápasu se na tomto výsledku už nic nezměnilo, z úvodního utkání sezony tak Vrchovina vytěžila bod za remízu 1:1.

MSFL - 1. KOLO

NOVÉ MĚSTO N. M. - SLOVÁCKO B 1:1

Góly: 17. Aldin - 55. Matulka. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 3:3. Diváci: 325. Poločas: 0:1. Nové Město na Moravě: Šmída - Hekerle, Novotný, Batelka, Bača (32. Matulka) - Vacek (90. Hlaváč), Duda, Nečas, Vašek (66. Sytař), Svoboda - Duba.