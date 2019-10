Velké Meziříčí - V dalším kole Moravskoslezské fotbalové ligy přivítali v domácím prostředí hráči Velkého Meziříčí nováčka z Rosic.

V nedělním dopoledním duelu mezi Velkým Meziříčím (v červeném) a Rosicemi (ve žlutém) se body dělily. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ROSICE 2:2

Oba týmy předváděly od úvodního hvizdu bojovný, ale především útočný fotbal, takže se čtyři stovky diváků rozhodně nenudily. V 16. minutě pronikl do vápna Rosic Demeter, před brankou našel Simra, jehož zakončení obrana hostů zablokovala. Míč se ale dostal na nohu Plichty, který jej dostal do sítě – 1:0. Krátce před uplynutím půlhodiny hry bylo vyrovnáno, po rohovém kopu Koláčného se dostal k zakončení Kršák a z pětadvaceti metrů se trefil do horního rohu svatyně Velkého Meziříčí. Prakticky vzápětí Simr přistrčil balon k Šutovi, jehož střela orazítkovala tyčku branky hostů.