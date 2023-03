Zápas 21. kola Moravskoslezské fotbalové ligy byl přitom pro oba celky nesmírně důležitý. Velké Meziříčí je v tabulce předposlední, Frýdlant jen o bod a příčku lepší.

Po divokém průběhu a remíze 3:3 si oba celky body rozdělily. „Vedli jsme o dvě branky a měli vše ve svých rukou. Jenže my letos takové zápasy neumíme dovést do vítězného konce,“ láteřil Šimáček.

Jeho ovečky začaly na stadionu nováčka třetí ligy prachmizerně. Brzy prohrávaly, navíc hráči Frýdlantu ještě dvakrát nastřelili tyčku svatyně hostů. „Asi jsme ještě byli v autobuse, protože jsme si mohli utkání prohrát během pár minut. Naštěstí Bouček po standardce rychle vyrovnal,“ oddechl si.

Meziříčští fotbalisté ještě do poločasu skóre otočili, navíc hned po změně stran Plichta zvýšil už na 3:1. „V té chvíli jsem byl přesvědčený, že zápas v poklidu dotáhneme do vítězného konce. Domácí byli jak opaření, jenže my je hloupým penaltovým zákrokem vrátili do hry,“ mračil se kouč Velmezu.

Hostům nepomohlo ani vyloučení domácího hráče po hodině hry. I v oslabení Frýdlant vyrovnal a v závěrečné desetiminutovce mohl urvat i další dva body. „Domácí vyloučení nakoplo, naopak my jsme byli úplně mimo. Nakonec jsme tak vlastně museli být rádi za bod,“ přiznal.

Podobný kolaps přitom hráči Meziříčí předvedli už poněkolikáté. „Měli jsme na hřišti dost zkušených hráčů, abychom si výhru pohlídali. Všichni jsme dobře věděli, o jak důležitý zápas se jedná, přesto si necháme cennou výhru vlastními chybami doslova vyrvat z rukou. Za ztrátu dvou bodů si můžeme jen a jen sami,“ dodal Šimáček.

V dalším kole třetí ligy se celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice představí na domácím stadionu. V neděli se na Tržišti od 10.15 představí fotbalisté Hodonína.