Nebýt vynucené přestávky, byl by to na Vysočině jeden z vrcholů letošního fotbalového jara. Místo toho půjde pro hráče klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice o obnovenou zápasovou premiéru. „I proto od hráčů neočekávám kdovíjaký výkon. Spíše půjde o to, aby si kluci zahráli, protože pauza byla opravdu dlouhá,“ sdělil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten do utkání nenasadí několik osvědčených opor. „Chci dát šanci především těm mladším. Do zápasu určitě nezasáhnou zkušení Komínek, Dolejš a Mezlík,“ naznačil.

Jejich místo tak zaujme dravé mládí. „Z Jihlavy jsou u nás na zkoušce bratři Malatové. Jde o odchovance klubu, kteří právě vychází z dorostu. Další šanci dostane také krajní záložník Pártl, který už za nás občas naskakoval,“ doplnil.

Také fotbalisté Nového Města rozhodně nebudou kompletní. „Dál mimo hru zůstávají Batelka, Hekerle, Smetana, Chloupek i Svoboda. V zápase proto využijeme možnosti vyzkoušet několik hráčů z Blanska. Ti by k nám totiž mohli přijít jako případná náhrada za útočníka Tomáše Dubu,“ osvětlil kouč Vrchoviny Richard Zeman.

O osudu střelecké opory novoměstských fotbalistů by se mělo rozhodnout co nejdříve. „Pokud se Blansko rozhodne Tomáše angažovat, budeme jednat o nějaké podobě hráčské náhrady,“ řekl Zeman, který se zmínil také o dalších hráčích. „Máme zájem na tom, aby u nás i nadále pokračovali Šteffl s Dočekalem, kteří tu hostují z Jihlavy, resp. z Líšně. Opakovat se ale bude situace ze zimy. Nejdříve budou absolvovat přípravu ve svém mateřském klubu. Pakliže se tam do kádru nevejdou, budeme první na řadě.“

To ve Velkém Meziříčí už přivítali první posilu. Z Rosic by měl dorazit záložník Jan Nedvěd, odchovanec žďárského fotbalu. „Jeho přestup by měl být na dobré cestě, ale stoprocentně dořešené to ještě není. Uvidíme, jak se chytnou ti mladí kluci, ještě bych ale chtěl přivést krajního obránce,“ potvrdil Šimáček.

Se svými ovečkami se po dlouhé přestávce připravuje teprve druhý týden. „Kluci se sice udržovali, ale na prvních dvou trénincích byla na jejich pohybu znát pauza. To se však dalo čekat. Nedělám z toho vědu, do začátku sezony je ještě dlouhá doba. Ještě dva týdny budeme v tréninku pokračovat a po krátké přestávce se znovu sejdeme sedmého července.“