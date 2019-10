NOVÉ MĚSTO – SLOVÁCKO B 2:0

I přes reprezentační pauzu přijela rezerva prvoligového Slovácka bez opor z prvního týmu. Krátce po začátku zápasu domácí propadli na své levé straně a Vecheta trefil v dobré pozici venkovní tyč za vydatného přispění gólmana Šmídy. Poté převzali iniciativu hráči Vrchoviny.

V 9. minutě se do sólového úniku dostal Duba, ale gólman hostů jej vychytal. Poté zahrozil hostující Vasiljev, ale Šmída byl opět na svém místě. V 16. minutě vystřelil Duba, obrana hostů jeho střelu srazila k Matulkovi, který hlavou otevřel skóre zápasu – 1:0. O čtyři minuty později to byl opět Duba, který jen olízl tyč hostující svatyně.

Ve 27. minutě Michal pěkně zakroutil trestný kop a Kamil Skalník míč hlavou prodloužil do branky Slováčka – 2:0. Krátce před půlí Michal uvolnil Michala Skalníka, ale ten na gólmana hostů nevyzrál. Krátce po změně stran se do míče opřel z velké dálky obránce Smetana, ale mířil těsně nad branku. O chvíli později se po pěkné kombinační akci zjevil v dobré příležitosti Kamil Skalník, ale mířil jen do boční sítě.

Hráči Nového Města se poté zaměřili na pozornou defenzivu, kterou podpořil jistým výkonem Šmída. Když pak neuspěl ani střídající Zbytovský, na výhře celku z Vysočiny 2:0 se již nic nezměnilo.

Góly: 16. Matulka, 27. K. Skalník. Rozhodčí: Mayer. ŽK: 1:4. Diváci: 310. Poločas: 2:0. Nové Město: Šmída – Duda (90. Donkor), Vícha, Batelka, Smetana – Švanda (80. Chloupek), Michal (71. Zbytovský), K. Skalník, Matulka (68. Svoboda) - M. Skalník (85. Wolker), Duba. Slovácko B: Dzeminskyy – Řihák, Jamný, Srubek, Pernica (79. Janša), Olšanský, Baran, Vecheta, Krejčík (59. Peričevič), Vasiljev, Pek (79. Hladký). Nejlepší hráči: Duda, Šmída - Dzeminskyy.