Vrchovina je hned bez sedmi hráčů podzimního kádru. Svou daň si vybral úspěšný podzim, díky kterému si někteří vysloužili pozornost druholigových klubů. Jedinou novou tváří je obránce divizní Staré Říše Lukáš Hekerle.

N. MĚSTO



Zahájení přípravy: 7. 1.



Zápasy



25. 1. Jihlava B, 10.30 (V)

2. 2. Hlinsko, 10.00 (UT Chotěboř)

5. 2. Líšeň, 17.30 (V)

8. 2. Pardubice B, 16.30 (V)

15. 2. V. Mýto, 10.00 (UT Žďár)

22. 2. Uničov, 10.30 (V)

1. 3. Humpolec, 14.00 (místo v jednání)

Už po podzimu se klub rozloučil s dvojicí opor. Do Bystřice se vrátil středopolař Luboš Zbytovský a kariéru přerušila ikona klubu Kamil Skalník. K nim se ale během zimní pauzy přidali i další.

Kvůli dlouhodobým problémům se zády skončil na neurčito záložník Lukáš Wolker, křídelník Radek Matulka se zapojil do přípravy v mateřské Jihlavě, Luboše Chloupka chtějí minimálně přes zimu v jeho předchozím působišti v Blansku a stoper Jiří Batelka zaujal druholigový Prostějov.

„U všech tří se počítá s tím, že pokud se nedostanou do jarního kádru daných týmů, budou pokračovat u nás,“ vysvětlil trenér Richard Zeman.

Ten už nemůže pro jaro počítat s brankářem Lukášem Maňákem, jenž zkouší štěstí na Slovensku a z důvodu zdlouhavého dojíždění by v Novém Městě stejně nepokračoval.

„Dostali jsme se do situace, kdy musíme čekat na kluby z vyšších soutěží, koho a kdy budou ochotné uvolnit. S touto podobou kádru do jara určitě nepůjdeme,“ upozornil Zeman.

Jeho svěřenci trénují čtyřikrát týdně. První přípravný zápas je na programu až příští víkend. Nejatraktivnějším soupeřem bude na začátku února druholigová Líšeň.

V. MEZIŘÍČÍ

Až do pondělka odpočívají ve Velkém Meziříčí. Hráči mají rekordně dlouhou pauzu i kvůli navýšení motivace.

„V minulých letech se nám to osvědčilo v tom, že hlad po fotbale je načasovaný na jarní část sezony. Kdybychom začínali brzy v lednu, budeme do začátku soutěže v hodně dlouhém zápřahu,“ vysvětlil trenér Libor Smejkal.

Zahájení přípravy: 20. 1.



Zápasy



1. 2. Jihlava dor., 10.00 (D)

8. 2. Pardubice, 10.15 (V)

15. 2. Jihlava B, 10.00 (D)

22. 2. V. Bíteš, 12.00 (D)

29. 2. Start Brno, 12.00 (D)

V kádru se zatím počítají ztráty. Konec ohlásili Martinové Řezáč a Pavlík, kteří ve městě pod dálničním mostem hostovali z Jihlavy.

„Řezáč z osobních důvodů končí na třetiligové úrovni, Pavlík mi na rovinu řekl, že se pokusí dostat se do kádru Jihlavy, případně najít angažmá v jiném druholigovém klubu a až pokud by se nepodařila tato varianta, tak by u nás pokračoval. Tím je ta šance asi dost malá,“ podotkl Smejkal, který se tak poohlíží jinde.

„Jednáme s hráči i s kluby, ale nic konkrétního zatím říkat nebudeme,“ odmítl kouč.

Hned druhý přípravný zápas bude testem jako hrom, Velké Meziříčí se totiž představí na hřišti lídra druhé ligy z Pardubic.

„Pocházím odsud, takže se mi podařilo využít nějakých kontaktů, bude to pro nás velmi zajímavá konfrontace, uvidíme, jaký je rozdíl mezi třetí a špičkou druhé ligy,“ řekl hrající asistent trenéra Jan Šimáček.