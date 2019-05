Nové Město na Moravě – Pro závěrečnou pětinu zápasové porce letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy měl výsledek sobotního utkání 23. kola pro hráče Nového Města na Moravě velký význam. Nováček třetí nejvyšší soutěže totiž zajížděl na stadion Hodonína, utkal se tedy dvanáctý se třináctým celkem soutěže.

Fotbalisté Nového Města (v zeleném stoper Ondřej Vícha) přišli o cennou remízu v Hodoníně až kvůli inkasované rozhodující brance v 78. minutě zápasu. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V případě výhry by náskok klubu ze Žďárska na oddíl z jihu Moravy narostl již na osm bodů. To se však nestalo, po prohře 2:3 musí Vrchovina o potvrzení účasti také v příštím ročníku MSFL ještě zabojovat. „Je to určitě škoda, ale ve hře je ještě spousta bodů, musíme bojovat dál,“ potvrdil kouč Vrchoviny Richard Zeman.