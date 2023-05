Nové Město bije na poplach. V tabulce zase kleslo, čeká ho existenční derby

Favorizovaná Kroměříž nedávno padla ve Velkém Meziříčí a dlouho to vypadalo to, že se její osud bude opakovat i v Novém Městě. Lídr Moravskoslezské fotbalové ligy však ve 30. kole po špatném vstupu do zápasu zabral a po přestávce otočil výsledek na konečných 3:2. Udržel se tak na čele tabulky, to svému soupeři způsobil ještě více starostí, Vrchovina totiž klesla na šestnáctou pozici tabulky.

Fotbalisté Nového Města na Moravě zase prohráli a v tabulce klesli na šestnáctou příčku. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka