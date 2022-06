Ten ještě před dvěma dny věřil, že o své ovečky nepřijde. „Informace o tom, že je o Patrika s Robinem zájem, se ke mně už před časem dostaly. Ověřoval jsem si je a bylo mi řečeno, že se definitivně rozhodnou až po návratu z dovolené. Do tohoto pátku mělo padnout konečné slovo,“ popisoval kormidelník Meziříčí.

Už den předtím ale starší ze sourozeneckého dua jejich odchod potvrdil. „Už je to stoprocentní, já i Patrik budeme od nového ročníku oblékat dres divizního Startu Brno,“ neskrýval Robin Demeter.

Deník hodnotí krajský přebor: Suverénně vládly Speřice, v Třebíči zažili šok

Dvaatřicetiletý Robin Demeter působil ve Velkém Meziříčí osm sezon a byl jedním ze strůjců jeho okamžitého postupu z divize do třetí ligy. V ní pak stabilně patřil k velkým oporám a nejlepším střelcům celku z Vysočiny.

Jeho o čtyři roky mladší bratr Patrik přišel do klubu z města pod dálničním mostem loni v září. „Nahradit takové hráče bude nesmírně obtížné. Je to však fotbal, musíme si nějak poradit, toto potká každý mančaft. Brečet nad tím nebudu, to bych se z toho zbláznil,“ zůstával Šimáček nohama na zemi.

Nejde však jen o sourozeneckou dvojici. Hned po sezoně totiž bylo jasné, že Velké Meziříčí opouští obránce Pavlík a záložníci Urbánek se Sargsyanem.

PROHLÉDNĚTE SI: Elitní krajské fotbalové soutěže objektivy sporťáků Deníku

A aby toho nebylo málo, minulý týden oznámil návrat do divizního Žďáru univerzál Jan Nedvěd. „Pár dní po rozlučce mi řekl, že chce Žďáru jít pomoci. U něj to chápu, kvůli dojíždění často nestíhal tréninky, vrací se domů. Pro nás je to ale ztráta, protože to byl jediný levák pro ofenzivu, důležitý pro standardky. Navíc se na jaře rozehrál do velmi dobré formy,“ stýskal si kouč Velmezu.

Odchod šesti hráčů, k tomu gólman Kolář na zkoušce v druholigové Vlašimi. To nejsou pozitivní zprávy. A to ještě kolem útočníka Plichty, autora loňských patnácti branek, kroužila řada zájemců. „Eminentní zájem o jeho služby mělo Znojmo, ale Tonda mi řekl, že tu zůstane,“ oddechl si Šimáček.

Možných dalších ztrát se přesto obává. „Dokud se tu na začátku přípravy všichni pohromadě nesejdeme, nevěřím už ničemu. Situace se kdykoliv změní ze dne na den,“ hořce se pousmál.

OBRAZEM. Porážka v premiéře. Jihlavští fotbalisté podlehli v přípravě Žižkovu

Na potřebném posílení kádru musí ve Velkém Meziříčí urychleně pracovat. „Za pět nebo šest kvalitních hráčů asi těžko seženeme odpovídající náhradu. Dáme šanci některým našim mladým hráčům a pokusíme se sehnat některé posily,“ nastínil lodivod Meziříčí.

Už dopředu mu však bylo jasné, že jednoduché to nebude. „Ideální by byli hráči z blízkého okolí, ale taková kvalita tu asi není,“ krčil rameny Šimáček.

V pondělní přineseme čtenářům Deníku rozhovor s Robinem Demeterem.