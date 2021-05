Jako blesk z čistého nebe. Tak by se dala označit zpráva o konci trenéra Richarda Zemana na lavičce třetiligových fotbalistů Nového Města na Moravě. „Zrálo to ve mně delší dobu,“ přiznal sedmačtyřicetiletý úspěšný kormidelník.

Velký podíl na jeho rozhodnutí měla situace, která ve fotbale v posledním více než roce panuje. „Covidová pauza mě přiměla k tomu, že si po více než dvaceti letech chci dát od fotbalu nějakou pauzu,“ řekl Zeman.

Jak sám přiznává, fotbalová vášeň u něj v posledním období vyprchala. „Za poslední rok a půl jsme z jednapadesáti utkání v MSFL odehráli jen dvanáct,“ připomněl.

Svoji roli v Zemanově rozhodování sehrála také rodina. „Dceři je jedenáct let, rok nebyla pořádně ve škole, a nechci, aby propadla digitálním nástrahám. Potřebuje se věnovat pohybu, k čemuž jí chci pomáhat, navíc jde rovněž o můj životní styl. Po dvaceti letech si hodlám v létě udělat volno podle rodiny,“ neskrýval.

„Richardovi Zemanovi patří velký dík za to, co v Novém Městě dokázal. Když se do klubu na konci roku 2016 vracel, byla naší prioritou záchrana v divizi. To se podařilo, navíc hned o rok později přišel postup do MSFL.“

René Horákovský předseda SFK Nové Město n. M.

Ač se to nezdá, jeho druhé působení v Novém Městě na Moravě nakonec bylo stejně dlouhé, jako to první v letech 2009 až 2013. „Jsem ve Vrchovině už čtyři a půl roku. Uzrál čas na změnu, aby mančaft po covidu nastartoval někdo jiný,“ sdělil.

Vedení novoměstského klubu také dal tip na možného nástupce. „Můj konec jsem oznámil vedení i hráčům. Současně jsem vedení sdělil moji představu o tom, kdo by tým mohl převzít. Ale tato otázka už je vyloženě v kompetence klubu,“ nezapomněl zdůraznit.

Další trenérský život zatím neplánuje. „Určitě nechci nikde rozjíždět novou sezonu, na restart se chystám jako divák. Co bude dál se uvidí, i podle toho, jak mi fotbal bude chybět,“ pousmál se.

Při prvním odchodu z Vrchoviny v létě 2013 Zeman říkal, že věří, že se s klubem v budoucnu určitě ještě sejde. Myslí si to i dnes? „Takhle neuvažuji. Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš, což se mi už podařilo. A zase to bylo vydařené období. Nové Město je pro mě osudovým angažmá, tak dlouho nebyl ani Pavel Vrba v Plzni,“ přirovnal.

S fanoušky Vrchoviny by se ale rád rozloučil. „Doufám, že nějaká rozlučka s fandy bude moci proběhnout, snad to vládní nařízení dopustí,“ dodal Zeman.