Svoji mistrovskou premiéru na lavičce Vrchoviny tak trenér Pavel Procházka nemohl hodnotit pozitivně. „Určitě to nebyla povedená premiéra. Nezískali jsme ani bod, navíc jsme nevstřelil ani gól. Nemůžeme být spokojení,“ přiznal Pavel Procházka.

Na druhou stranu musel uznat, že si rezerva Zlína vítězství o dvě branky zasloužila. „Soupeř byl herně lepší, dobře kombinoval, byl hodně technický. Musím uznat, že nás přehráli,“ popisoval kouč Vrchoviny.

Své svěřence však v žádném případě nezatracoval. „Myslím, že také my jsme se prezentovali dobrými situacemi. Byla jen škoda, že jsme je nedotáhli alespoň k jednomu vstřelenému gólu. Naopak béčko Zlína své dvě šance proměnilo, navíc nás ještě několikrát podržel gólman Šmída.“

První gól inkasovali hráči Nového Města po pěkné kombinaci, druhý trochu šel na jejich vroubek. „Při první brance nás domácí přehráli po jejich pravé straně. U té druhé jsme ztratili balon před pokutovým územím soupeře, který okamžitě podnikl rychlý brejk. Dvě střely jsme následně dokázali zablokovat, ta třetí ze skrumáže už bohužel skončila v naší brance,“ mračil se.

Také celek z Vysočiny měl své příležitosti. „Tu největší měl za stavu 0:1 Trojánek, ale místo střely z malého vápna ještě volil nahrávku Dubovi. Dobrou příležitost měl také Holman, nebezpečně vypadala akce Duby. Gólmana domácích jsme ale do těžkých situací příliš nedostali,“ musel uznat.

Před utkáním řešil sedmapadesátiletý kouč problémy se sestavou. Ta nakonec vyběhla takřka v nejsilnějším složení. „Dokázali jsme se dát trošku dokupy. Bez problémů se to však neobešlo. Krajní obránce Lukáš Smetana měl v pátek zvýšenou teplotu, do utkání přesto naskočil. Už po půlhodině však signalizoval, že o půli bude muset ze hřiště. Únava se na něm projevila,“ postýskl si.

Někteří další hráči do zápasu nastoupili po určité pauze. „Holman s Hekerlem absolvovali předzápasový trénink po týdenní přestávce. Zápas sice odmakali poctivě, stejně jako ostatní hráči, ale ten výpadek na nich byl znát. Navíc Hekerle si částečně obnovil zranění, proto jsme jej střídali,“ sdělil.

Pokud by měl trenér Nového Města hodnotit výkon svých svěřenců školní známkou, asi by to skončilo průměrnou trojkou. „V žádném případě se nejednalo o nějaký propadák, ale máme co zlepšovat. Hlavně naši organizaci hry, především ve středu pole. Musíme rovněž dělat vše pro to, aby se nám hráči na krajích hřiště dostali do takové výkonnosti, aby to na MSFL stačilo. Na těchto postech jsme totiž museli střídat,“ zdůraznil.

Někteří mladíčci Vrchoviny však hned při prvním startu ve třetí lize naznačili svůj potenciál. „Hráči jako Boušek, Partl či Sytař ukázali, že mohou být zajímavými hráči, ale mají co zlepšovat. Přidat musí především v osobních soubojích,“ dodal Procházka.