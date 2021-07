Tradiční soupeř v přípravě, ale také takřka tradiční výsledek. Ačkoliv hraje Vysoké Mýto o patro níž než třetiligoví fotbalisté Nového Města na Moravě, přesto doma dokázalo nad celkem z Vysočiny zvítězit 1:0.

Navíc zcela zaslouženě. „Výkon to od nás určitě nebyl dobrý. A neomlouvá nás ani to, že jsme nastoupili v okleštěné sestavě bez šesti hráčů,“ začal hodnocení posledního přípravného duelu kapitán a současně také hrající asistent Vrchoviny Lukáš Michal.

Jeho tým v posledním období až příliš pronásledují zdravotní komplikace. „Vedle dlouhodobě zraněných hráčů nám vypadli další kluci. Jedná se ale o drobnější poranění, proto dostali pro generálku volno, aby se dali zdravotně do pořádku,“ vysvětloval.

Sestava Nového Města pro první mistrovské utkání nového ročníku MSFL na půdě rezervy Zlína, které je na programu už tuto neděli, by tak měla být úplně jiná než ve Vysokém Mýtu. „Sestava ve Zlíně bude stoprocentně odlišná od té sobotní. Musíme se ale hlavně uzdravit, abychom byli schopní dát sestavu do té podoby, kterou si představujeme,“ podotkl.

Na hřišti účastníka divizní skupiny C chyběl fotbalistům Sportovního fotbalového klubu především lepší pohyb. „Kvůli tomu nám vázla kombinace. Jen sporadicky jsme ohrožovali branku soupeře, těžko jsme se dostávali do šancí. Málo jsme drželi balon, navíc bylo v naší hře spoustu zbytečných ztrát. Vzhledem k tomu množství změn byla cítit i nesehranost, nevypadalo to od nás dobře,“ mračil se.

Ještě v úvodu nové sezony třetí ligy se tak kádr Vrchoviny zřejmě bude dál sehrávat. „Může to tak být, že to ještě chvilku potrvá. Snažíme se však ještě nějakého zkušeného hráče přivést, protože jakmile se uzavřou kádry ve druhé lize, budou někteří hráči volní,“ prozradil kapitán Vrchoviny.

Začátek ročníku nebude pro jeho mužstvo jednoduchý. První dva duely totiž odehraje na stadionech soupeřů, konkrétně juniorky Zlína a v Hlučíně. „Úvod bude těžký, ale nesmíme nic podcenit. Tomu, že začínáme dvakrát venku, nepřikládám velkou váhu. Do každého utkání musíme nastoupit stejně, zvenku bude každý získaný bod plusem. Doma bychom pak totiž nebyli pod takovým tlakem,“ připomněl.

Pro omlazený kádr klubu z Vysočiny by ale na druhou stranu možná mohlo být výhodnější, že se před vlastními fanoušky představí až ve třetím kole. „Možné to je. Před diváky našich soupeřů nebudou naši noví hráči hned pod tlakem. Rozhodně ale platí, že domácí hřiště znamená pokaždé lehkou výhodu. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti,“ usmál se.

Od juniorky ligového Zlína, tedy týmu, který tvoří vesměs talentovaní mladíčci, očekává kapitán fotbalistů Nového Města jeho typickou hru. „Přiznám se, že jsem ještě neměl příliš času a možností se na našeho prvního soupeře podrobněji podívat. Podle mého to však bude taková klasika juniorských mančaftů. To znamená mladý a běhavý tým, silný v kombinaci. My se ale musíme soustředit především na sebe, abychom podali dobrý výkon a hned na úvod se pokusili získat nějaký bod,“ zdůraznil Michal.