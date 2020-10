Právě ti stáli za postupným vzestupem klubu z podprůměru divize až na samotnou špici Moravskoslezské fotbalové ligy. Jejich éra ovšem postupně končí. „Roky přibývají, ať už chceme, nebo nechceme. K tomu je třetí liga běhavou a kvalitní soutěží, navíc o více týmech než dříve. Omladit kádr se musí,“ připustil kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Právě on je jedním ze strůjců úspěchů klubu z dálničního města poslední dekády. V létě ale ve svých sedmatřiceti pověsil kopačky definitivně na hřebík. „My zkušenější postupně končíme, musí nás nahradit mladí hráči. Po letním odchodu Pavla Simra by to chtělo získat především bombarďáka na hrot, který by to tu pár let táhl. To znamená nikoliv hráče už po třicítce, ale ideálně kolem pětadvaceti let, který si nadto bude vážit toho, že zde může být,“ naznačil.

Současně si ovšem uvědomuje, že to není úplně jednoduchý úkol. Přece jenom jména jako Simr, Mezlík, Komínek, Šuta, Demeter, Dolejš či právě Šimáček se nenahrazují snadno. „Ten, kdo se pohybuje kolem fotbalu ve Velkém Meziříčí, to vidí a vnímá. Ale takové hráče se nyní nedaří příliš najít, je to složité,“ povzdychl si.

Důvody jsou prosté. Na jižní Moravě je klubů ve třetí lize hodně, naopak druholigová Jihlava neprodukuje tolik hráčů. „Mají své problémy. Kraj Vysočina je bohužel na hráčskou kvalitu mnohem chudší oproti jiným krajům,“ potvrdil Šimáček.