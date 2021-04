Nejraději už by znovu běhal po zeleném pažitu. Na to si ovšem bude muset středopolař třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí Robin Demeter nechat ještě nějakou dobu zajít chuť. „Přiznám se, že už mi z toho kolikrát hrabe,“ pousmál se jednatřicetiletý záložník.

Už osmého ledna zahájili fotbalisté Velkého Meziříčí přípravu na jarní část. S nejistým výsledkem, jelikož se stále neví, kdy a zda vůbec se začne znovu hrát. „Také proto se musím k běhání kolikrát hodně přemáhat. Plán, který máme od trenéra, ovšem dodržuji,“ přiznal Demeter.

Navíc letos své svěřence kouč Jan Šimáček vůbec nešetří. „Po fyzických testech, které jsme na začátku ledna absolvovali v Brně, jsme každý dostal sporttester a hodinky. Tím pádem jsme tedy sledovaní a nic jiného, než běhat, nám ani nezbývá. O to je to pro nás horší,“ kabonil se.

Současný stav se u některých sportovců negativně projevuje na jejich váze. To ovšem ofenzivního hráče „Velmezu“ netíží. „Nadváha mě naštěstí netrápí. Ať už se pohybuji, nebo ne, kila nepřibírám. Vím ale, že za téhle krize s tím hodně lidí má problémy,“ uvědomoval si.

Měl tím snad na mysli některého ze svých spoluhráčů? „Je celkem samozřejmě, že i my takové hráče v týmu máme. Jak jsme byli v lednu na zmíněných testech, mohl každý z nás ve výsledcích vidět, jak na tom je. Ti, kterých se to týkalo, dostali od trenérů ultimátum a musí shodit,“ sdělil.

Stejně jako drtivá většina českých fotbalistů i fanoušků, také Demeter pozorně sleduje jarní jízdu pražské Slavie Evropskou ligou. Přitom přiznává, že vzhledem k náročnému losu jí úplně nevěřil. „Když jim pro první jarní kolo nalosovali anglický Leicester, byl jsem docela skeptický. Přece jen hrají špičku v Premier League, navíc byli v té době hodně nahoře. Ale Slavia je, stejně jako poté Glasgow Rangers, naprosto zaslouženě doslova sfoukla,“ vysekl kompliment českému mistrovi.

A věří mu také ve čtvrtfinále proti londýnskému Arsenalu. „Myslím si, že i přes něj mohou klidně postoupit. Slavia nemá v současné době konkurenci nejen v Česku, ale dokáže se uplatnit také v Evropě,“ všiml si.

Inspiraci Slavií pociťuje středopolař Velkého Meziříčí také na vlastní kůži. „Náš trenér toho do Slavie hodně odkoukal, hlavně pokud jde o fyzičku. Letošní dávky jsou proto hodně vysoké, což se ještě zvýrazňuje také tím, že se stále nehraje. Během jednoho roku tak máme vlastně už šestou přípravu, je to extrém,“ postýskl si.

Svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského by moc přál velký úspěch. „Tím by případná výhra v Evropské lize rozhodně byla. Do finále klidně postoupit mohou, ale k tomu, aby v něm zvítězili, jim podle mého ještě něco chybí,“ naznačil.

V podobně pozitivním světle, v jakém vidí nejlepší český klubový tým, nahlíží také na současný český reprezentační výběr. Byť pro něj cesta na světový šampionát příští rok v Kataru nebude jednoduché. „Když se člověk podívá, v jakých klubech hrají fotbalisté Belgie, největšího favorita naší kvalifikační skupiny, musí uznat, že o tom se nám může jen zdát. Nedělní zápas ovšem ukázal, že jsme schopní s nimi odehrát vyrovnanou partii,“ poznamenal.

Našemu týmu hodně věří. „Po letech konečně máme slušný nároďák. Naši hráči hrají ve svých klubech ústřední roli, určitě bychom mohli udělat nějaký výsledek,“ domníval se.

Tím by měl být v první řadě postup na mistrovství světa, které v příštím roce hostí Katar. „Rozhodně bychom tam měli postoupit. Světový šampionát a EURO, to se nedá srovnávat. Navíc jsme na něm byli jen v roce 2006 a ještě to nedopadlo nejlépe,“ připomněl.

Pokud jde o letní EURO, také tam Demeter od našeho celku očekává hodně. „Pokud postoupíme z ne zrovna lehké základní skupiny, může se stát prakticky cokoliv. Ve vyřazovací části už je to pokaždé padesát na padesát. Jsem přesvědčený, že máme na to, klidně získat nějakou medaili,“ vyslovil se.

Z únavy hráčů po náročné sezoně strach nemá. „Takový Ronaldo odehraje každý rok spoustu zápasů a nikdy jsem neslyšel, že by byl unavený. Spíše mám strach ze zranění,“ dodal Demeter.