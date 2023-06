Co bude pro klub pád ze třetí ligy znamenat?

Teprve si sedneme s vedením klubu a budeme to řešit. Tabulka se ale nějak už delší dobu vyvíjela, takže sestup nebyl ničím, co by nás zaskočilo. Co ale bude dál, to se ještě uvidí.

Riziko toho, že by se ve Velkém Meziříčí opakoval pár let starý scénář Třebíče, která po pádu z MSFL okamžitě spadla i z divize, by hrozit neměl?

Myslím si, že ne. Nálada teď samozřejmě není dobrá, ale věřím, že po nějakém čase to zmizí a my se znovu nastartujeme. Na řadě bude stabilizace klubu a vytvoření vize do dalších let.

Jak to bude s kádrem? Pro některé hráče asi bude divize málo…

Pokud jde o možné odchody, zatím o ničem nevím, teprve to budeme řešit. Je jasné, že ti, co nedostávali tolik příležitostí v sestavě, možná budou chtít jít jinam. Teď nás čekají schůzky se všemi hráči, na nichž se jich budeme ptát, zda u nás chtějí pokračovat.

Dopředu jste si tedy nezjišťoval, kdo bude chtít v týmu pokračovat?

Ne, soustředili jsme se jen na to, aby se nám podařilo třetí ligu zachránit. Navíc jsme nebyli v situaci, abychom komukoliv cokoliv slibovali. O některé hráče bude zájem jinde, někdo možná bude chtít skončit. Ale nerad bych kohokoliv jmenoval do novin.

Pojďme se zastavit u příčin, proč Velké Meziříčí po osmi letech opouští třetí ligu. Souhlasíte, že zásadním byl odchod osmi hráčů základní sestavy loni v létě?

Těch důvodů bylo několik. Ten, který jste zmínil, hrál určitě důležitou roli. Když odejde tolik hráčů, navíc zkušených a ze základní sestavy, nemůže se to neprojevit. Přesto jsem věřil, že to na naší hře nebude tolik znát. Odešla nám kvalita a zkušenost, kterou jsme chtěli nahradit tím, že jsme dali šanci mladým hráčům.

Co další důvody?

Druhým klíčovým faktorem sestupu byla naše defenziva. Stačí se jen podívat na skóre, které jsme měli, to hovoří za vše. S takovou obrannou prací, jakou jsme předváděli, jsme se jen stěží mohli v tabulce pohybovat ve vyšších patrech. Gólů jsme sice dávali více než v předchozích letech, ale defenziva byla kamenem našeho úrazu.

Počítám, že nezapomenete zmínit skutečnost, kdy jste prakticky po celou sezonu, na podzim i na jaře, ztráceli zbytečně spoustu body tím, že jste nedokázali dotáhnout k výhře řadu nadějně rozehraných duelů?

Ano, to byla další zásadní věc. Vždyť my jsme několikrát vedli o dva góly, hráli dokonce proti deseti, přesto jsme soupeřům dovolili vyrovnat. Když si jen vezmu, kolikrát jsme zápas ztratili z posledního nákopu, kdy už nejde o hráčskou kvalitu, ale o to zápas dohrát, i kdybychom byli na hřišti v pěti lidech. Když to sečtu, tak i s tímto kádrem jsme se mohli v klidu zachránit. Stačilo z těchto osmi či deseti zápasů, které jsme si sami prohospodařili, dva nebo tři uhrát a byli jsme zachránění.

Takovým zápasem bylo tři kola před koncem domácí derby s nakonec také sestupující Vrchovinou. Byl tento duel, v němž jste přišli o výhru v sedmé minutě nastavení, definitivním zlomem?

Byl to jeden ze zápasů, které jsme měli uhrát. Pokud bychom zvítězili, mohlo nás to do posledních dvou utkání nakopnout a jejich průběh mohl být jiný. Na druhou stranu jsme z posledních pěti kol uhráli jediný bod, což je hodně chabá bilance. Ale chyběli nám rozdíloví hráči, proto jsme sezonu dohráli tak, jak jsme ji dohráli.

Z vašich slov cítím, že jste přesvědčený, že se třetí liga i při těch problémech zachránit dala?

To určitě, v soutěži byly horší mančafty než máme my. Při veškerém respektu k soupeřům, když vidím, kdo skončil v tabulce nad námi, je sestup naší ostudou.

Jaké budou ambice Velkého Meziříčí v divizi?

Divize je dnes spíše rozšířený krajský přebor, tým tak asi postavíme na místních hráčích. Ale ještě se o tom budeme bavit.