Fotbal se opět probouzí k životu. První přípravný duel už stihli odehrát fotbalisté novoměstské Vrchoviny. V pátek doma zdolali Břeclav 4:2. V následujících dvou týdnech je čekají ještě tři duely.

V pátek 5. června se v Novém Městě utkají hráči Vrchoviny (v zeleném) a Velkého Meziříčí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

SFK NOVÉ MĚSTO

Určitá nejistota může v Novém Městě panovat v souvislosti s kádrem. „Hráči, kteří u nás byli na podzim na hostování, se vrátili do svých mateřských oddílů. Trénovat s námi proto nezačne gólman Gröger, který se vrátil zpět do Olomouce. Útočník Šteffl se připravuje s áčkem Jihlavy, to samé platí u Dočekala, který už je v Líšni,“ sdělil trenér Richard Zeman.