Michale, můžete popsat, jak se váš přesun do Nového Města na Moravě upekl?

Nabídku jít na jaře hostovat do Vrchoviny jsem dostal od ředitele FC Vysočina Lukáše Vaculíka. Hned jsem řekl, že jsem pro. Uvítal jsem, že je možnost jít právě tam.

Souviselo to s návratem Luďka Vejmoly do Jihlavy po jeho krátkém angažmá v Norsku?

Ano, právě kvůli tomu je to pro mě určitě dobrá možnost. Poté, co se do Jihlavy vrací Luďa Vejmola, jsem za angažmá v Novém Městě rád, protože chci mít pravidelné vytížení.

Předpokládám, že svoji roli hrála i blízkost obou měst?

Přesně tak, sehrálo to svoji nemalou roli.

Předpokládám, že Vrchovina pro vás není velkou neznámou?

Informace jsem si určitě nemusel zjišťovat. Tým znám z předchozích vzájemných zápasů, třeba teď na podzim jsme se potkali v českém poháru. Dobře jsem věděl, do čeho jdu.

Asi se znáte i s některými novými spoluhráči?

Dobře se znám s útočníkem Tomášem Dubou. Teď v Novém Městě už nějakou dobu působí záložník David Šteffl, s kterým jsme spolu hrávali už v juniorských kategoriích Jihlavy. Od žáků pak znám také Petra Dudu.

S jakými ambicemi do Nového Města přicházíte?

Podávat stabilní výkony a pomoci mužstvu k posunu do klidného středu tabulky.

Jelikož neprofesionální kluby stále ještě nemohou trénovat společně, počítám, že se připravujete v Jihlavě?

Ano. Pořád jsem zapojený v jihlavském áčku, s nímž každý den trénuji.

Na jaře by na vás čekal zajímavý souboj s jihlavskou juniorkou. Už jste nad střetem s bývalými spoluhráči přemýšlel?

Určitě to bude prestižní zápas. Se spoustou kluků se znám dlouhá léta, však už nad tím také proběhly nějaké debaty. (smích) Bude to pro mě zvláštní, ale těším se na to.

Bude to vyhecovaný střet?

Stoprocentně ano, takové utkání bude mít patřičný náboj. Až na tento zápas dojde, budu chtít určitě vyhrát, ale to kluci z Jihlavy rozhodně také

Ve dvaceti letech jste prakticky na začátku své fotbalové kariéry. Jaké mety jste si v ní před sebe postavil?

Po návratu do Jihlavy bych se chtěl dostat do branky áčka a třeba se pak zkusit podívat i výš. V současné době je pro mě ale nejvyšší motivací udržet se v profesionálním fotbale.